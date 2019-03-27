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美副總統發豪語：美國2024年要重返月球！

2019-03-27 11:22聯合報 記者郭宣含╱即時報導

美國副總統潘斯（Mike Pence）26日在美國國家太空委員會宣布，美國太空人將於2024年年底重新踏上月球。

潘斯在阿拉巴馬州亨茨維爾（Huntsville）美國太空和火箭中心表示：「這是當前美國政府宣布的政策，美國將在五年內將太空人重新送上月球。」

潘斯表示，美國國家航空暨太空總署（NASA）需要加快速度重返月球。不過，川普政府未加快速度向國會要求NASA預算，外界不禁懷疑NASA該如何完成這項遠大目標。

潘斯呼籲NASA改變方向與文化，華府對於太空發射系統（SLS）和獵戶座太空船（Orion）的進展一再推延感到挫折。太空發射系統為大型運載火箭；獵戶座太空船可將太空人送到近地軌道之外的月球，甚至最後到達火星。

NASA署長布萊登斯坦（Jim Bridenstine）在太空委員會表示：「我有信心我們能夠在2020年首次發射SLS，最後讓載人太空艙環繞月球。」

NASA目前設定獵戶座太空船在2023年首次載人飛行，但在2028年前不會在月球降落。目前太空總署計畫建立一個環繞月球的「匝道」（Gateway）小型太空站，太空人可往返於該太空站和月球表面。不過潘斯認為這個時間表不夠好，他有更好的計畫。

負責打造獵戶座太空船的洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）26日發出聲明表示，該公司願意協助太空人在2024年前登月，但「匝道」可能會不夠完善。

潘斯與其他批評者指出，美國前總統甘迺迪1961年宣布阿波羅計畫，一直到1969年阿波羅11號任務登月成功僅用八年時間。潘斯表示：「我們也和我們最惡劣的敵人競爭：自滿。」

潘斯表示，NASA署長已研擬計畫重返月球。不過，這項計畫能否在2024年年底完成仍未可知。

美國太空人1972年登月並插上美國國旗檔案照。美聯社
美國太空人1972年登月並插上美國國旗檔案照。美聯社
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太空人潘斯NASA

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