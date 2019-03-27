蘋果 vs. 高通：昨天侵權告訴到底誰勝誰負？

2019-03-27 11:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國國際貿易委員會（ITC）周二對高通（Qualcomm）和蘋果（Apple）之間的侵權爭訟做了兩項裁決：

●這次裁決到底怎麼回事？

--在第一案，ITC法官認定蘋果侵犯高通的省電專利，並建議禁止進口若干舊款iPhone。

--在第二案，ITC全委員會在美股收盤後駁回高通告訴，這是對另一項專利的終裁。

●到底誰贏？

--沒有一方贏。但蘋果倒是在第二案躲過真正的麻煩，免於多款iPhone（含iPhone 7、iPhone 7 Plus、iPhone 8、iPhone 8 Plus、iPhone X）進口遭禁。

--第一案影響較小，只涵蓋 iPhone 7和iPhone 7 Plus。ITC要等到第3季依法官建議做出終裁。即使維持原判，蘋果不久也可能會停止生產這款iPhone。

--雙方下一場官司大戰將是4月在聖地牙哥法院。蘋果和代工業者指控高通違反以公平和合理的條件授權產業標準專利的義務。高通則指控製造廠商未依約支付權利金。

●雙方反應：

--蘋果：「我們樂見ITC認定最近高通專利主張無效，這是確保美國企業能在市場競爭的另一大步。」

--高通法務長 Don Rosenberg對第一案置評：「我們感謝McNamara法官認定蘋果侵犯我們的硬體專利並將建議禁止進口，下達終止令。」高通不願對第二案置評。

●分析師看法：

--Cross Research的 Shannon Cross認為，沒有任何法院裁決能真正阻止iPhone進入美國。「不是說不會發生，但我認為很難」。「這些案子牽涉的都是舊款，是蘋果用來讓更多人能以較低價買到的款式，若真禁止等於跟蘋果努力的方向相左。」

--彭博認為，ITC這些裁決不太可能把蘋果逼上談判桌和高通談和解。