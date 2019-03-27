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紐西蘭央行轉鴿 紐元重貶1.5%

2019-03-27 09:35經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

紐西蘭央行一如預期維持利率不變，但表示接下來的利率方向有可能是下調。受此消息影響，紐元兌美元應聲重挫。

紐元兌美元一度跌1.5%至0.6807美元。紐西蘭10年期公債殖利率跌11個基點至1.76%。

紐西蘭央行決定維持1.75%的關鍵利率不變，但表示，全球經濟前景轉弱，當地消費動能降低，因此未來有可能會降息 。

紐西蘭央行明確轉鴿。路透
紐西蘭央行明確轉鴿。路透
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