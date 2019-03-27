美中明展開新一輪貿易談判 川普要的是「極好」協議

2019-03-27 08:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美中官員本周四即將開始新一回合高層貿易磋商，可望接近達成協議，但或許只是美中通往經貿和平的漫長道路上的頭一步。

美國貿易代表賴海哲和財長米努勤將於周四和周五訪問北京，隨後中國首席談判代表、副總理劉鶴計畫在下周訪問美國。

參議員盧比歐透露，川普周二告訴共和黨議員，他的目標是與中國達成「極好的協議」，不會退而求其次。

美中密集磋商預示兩國仍然決心達成貿易協議，避免貿易戰進一步升級。兩國在長達8個月的貿易戰中已經對約3.600億美元的商品加徵關稅。

賴海哲本周接受National Public Radio採訪時表示，他希望達成協議，但「未必滿懷希望」能夠實現。他說，「我們正在努力，如果可以達成很棒的協議，我們勢必達到。如果沒有，我們會找到另一個方案。」

知情人士透露，一些美國談判代表擔心中國在部分貿易承諾上有所退縮，中方認為美國提出的一些要求並不公平而抗拒。另外據說美國總統川普與中國國家主席習近平計劃中的會晤時間將至少延後1個月，最快可能在4月下旬。

位於華盛頓的智庫R Street Institute貿易政策顧問Clark Packard表示，「川普非常渴望達成協議，我認為他希望在2020年競選連任時，能在（貿易問題上）有所成就。」

但外界越來越懷疑，是否能實現完全取消加徵的關稅這對投資人和企業領袖來說最理想的結果。川普上周表示，他計畫維持對華關稅，直到他確認中國遵守了兩國達成的任何協議，並指出中國在遵守一些協議方面有過很多問題。