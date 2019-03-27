油價重登60美元附近 受減產利多提振；黃金、銅下跌

2019-03-27 08:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



紐約原油期貨周二上漲1.9%，可望在創下2002年以來最佳第1季表現，受供應面利多所提振。黃金價格則隨著經濟顧慮緩解和避險需求降溫而下跌。銅價在五個交易日中四度走低，因供應擔憂緩解，且美國房地產市場出現進一步疲軟的跡象。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●原油

油價延續今年初以來的強勢表現，來自全球第二大產油國的利多消息，以及休士頓船舶航道沿線煉油廠供應受到干擾，使得原油期貨邁向2002年以來最佳的第1季表現。

紐約市場原油價格周二上漲1.9%。俄羅斯能源部長Alexander Novak在莫斯科對記者表示，俄羅斯可能會在本月底實現每天減產22.8萬桶的承諾休士頓船舶航道因油罐著火及化學品洩漏而關閉四天，進一步擾亂了供應。

「我們回到了上漲模式，」紐約對沖基金Again Capital LLC的合夥人John Kilduff表示。「穩定的供應量下降推動價格回到了60美元，所有人都試圖找出休士頓煉油廠遭遇麻煩以及休士頓船舶航道中斷的影響」。

紐約商業交易所五月交割的西德州中級原油（WTI）報59.97美元，當天結算價為每桶59.94美元。在倫敦的ICE歐洲交易所，5月布蘭特原油結算價上漲76美分至每桶67.97美元，較WTI原油溢價8.03美元

●貴金屬

金價下跌，因投資者對全球經濟成長前景的顧慮緩解，推動公債殖利率走高、黃金避險吸引力下降。

高盛加入那些建議無須對美國公債殖利率曲線倒掛感到恐慌的行列。英鎊兌美元攀升，因為脫歐強硬派Jacob Rees-Mogg表示可能支持梅伊的脫歐協議。

美東時間下午1:33，紐約商品交易所6月黃金期貨下跌0.6%，結算價每英兩1,321.40美元；周一曾攀升至2月底以來的最高水平。

●基本金屬

銅價在五個交易日中四度下跌，因供應擔憂緩解，且美國房地產市場出現進一步疲軟的跡象。

周二公佈的官方數據顯示，美國2月份新屋開工數創8個月來最大降幅，主要因為單戶住宅開工數下降，導致管道和布線用金屬的需求前景黯淡。

倫敦金屬交易所銅價下跌0.2%，結算於每公噸6,330美元。鋅價、鋁價和鎳價在倫敦市場上漲，錫價和鉛價下跌。