25%日企大老闆認為 中國因素讓全球景氣開始惡化

2019-03-27 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



中國大陸國家主席習近平。 中新社 分享 facebook

日本經濟新聞針對日本國內主要企業董事長進行的「社長百人調查」最新調查結果出爐，25%的企業認為全球景氣將開始惡化，比例是上一季的兩倍。其中九成的日企老闆認為主要原因在於中國大陸景氣的惡化。

對於半年後的全球景氣預測，37.2%企業老闆認為會持續成長，比前一次調查減少了18個百分點；但認為惡化的比例達24.9%，增加了13.9個百分點，是自2016年12月開始這項調查以來，狀況最不理想的一次。

被問到認為景氣惡化的理由中，「中國大陸景氣惡化」獲得壓倒性票數，比例達91.7%。分析今年全球景氣的風險因素(可以答覆不只一項)時，77.2%提到「中國大陸景氣減速」比例最高，首度超過全球貿易摩擦加劇的影響。39.3%企業認為今後中國大陸景氣將持續惡化，比例較前一次的20%增加近一倍。川崎重工社長金花芳提到，以中國大陸為對象的機器人投資案或出現延期或開始縮小規模。

此外，仍有超過七成企業擔憂美中貿易戰的影響。昭和電工社長森川宏平提到，今後美中貿易戰更加檯面化，影響幅度深度都是未知數，難以評估讓人擔憂。62%日企老闆認為直到2020年美國總統大選為止，美中對立都難消解。

不過也有日企對中國大陸可望推出的大規模刺激景氣方案感到期待。野村集團CEO永井浩二表示，中國大陸進行大規模減稅、對基礎設施投資的增加，加上美國停止加息，半年後全球經濟將重新復甦。工具機大廠大隈株式會社也決定繼續日本國內與台灣工廠的增產投資計畫，往年每年設備投資額約40至50億日圓，2020年3月期投資規模預定達到100億日圓。

日經的「社長百人調查」每三個月進行一次，本次調查在4日至19日之間進行，共145家企業老闆回覆。