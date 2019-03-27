親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐僵持中
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大學「個人申請」一階篩選今早9點公布 查詢網址看這裡

草叢紙箱在動…民眾抓寶 發現剛出生臍帶未斷女嬰

25%日企大老闆認為 中國因素讓全球景氣開始惡化

2019-03-27 08:15聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

中國大陸國家主席習近平。 中新社
中國大陸國家主席習近平。 中新社
分享

日本經濟新聞針對日本國內主要企業董事長進行的「社長百人調查」最新調查結果出爐，25%的企業認為全球景氣將開始惡化，比例是上一季的兩倍。其中九成的日企老闆認為主要原因在於中國大陸景氣的惡化。

對於半年後的全球景氣預測，37.2%企業老闆認為會持續成長，比前一次調查減少了18個百分點；但認為惡化的比例達24.9%，增加了13.9個百分點，是自2016年12月開始這項調查以來，狀況最不理想的一次。

被問到認為景氣惡化的理由中，「中國大陸景氣惡化」獲得壓倒性票數，比例達91.7%。分析今年全球景氣的風險因素(可以答覆不只一項)時，77.2%提到「中國大陸景氣減速」比例最高，首度超過全球貿易摩擦加劇的影響。39.3%企業認為今後中國大陸景氣將持續惡化，比例較前一次的20%增加近一倍。川崎重工社長金花芳提到，以中國大陸為對象的機器人投資案或出現延期或開始縮小規模。

此外，仍有超過七成企業擔憂美中貿易戰的影響。昭和電工社長森川宏平提到，今後美中貿易戰更加檯面化，影響幅度深度都是未知數，難以評估讓人擔憂。62%日企老闆認為直到2020年美國總統大選為止，美中對立都難消解。

不過也有日企對中國大陸可望推出的大規模刺激景氣方案感到期待。野村集團CEO永井浩二表示，中國大陸進行大規模減稅、對基礎設施投資的增加，加上美國停止加息，半年後全球經濟將重新復甦。工具機大廠大隈株式會社也決定繼續日本國內與台灣工廠的增產投資計畫，往年每年設備投資額約40至50億日圓，2020年3月期投資規模預定達到100億日圓。

日經的「社長百人調查」每三個月進行一次，本次調查在4日至19日之間進行，共145家企業老闆回覆。

日本經濟總統大選

相關新聞

美國頁岩油擴產行動 卡關

2019-03-27 00:42

美元升 避險貨幣跌 風險偏好回升

2019-03-27 08:07

Fed應立刻降息0.5個百分點 川普Fed理事提名人摩爾主張

2019-03-27 07:47

蘋果 vs. 高通侵權兩案 ITC一案成立一案無效

2019-03-27 07:00

美股上漲 金融股隨公債殖利率回穩；蘋果下跌拖累大盤

2019-03-27 06:32

新興國掀寬鬆潮 債市利多

2019-03-27 00:42

全球貿易減幅 十年最大

2019-03-27 00:42

Fed扭轉操作？引發論戰

2019-03-27 00:42

能源需求增 全球碳排惡化

2019-03-27 00:40

南韓砸重金 衝科技研發

2019-03-27 00:40

Q1暴減5成 三星罕見發布獲利預警

2019-03-27 00:24

再遭盟友打臉！美第五艦隊駐地巴林 5G將採華為技術

2019-03-26 23:30

美2月新屋開工陡降 但房貸利率走低提振房市展望

2019-03-26 22:41

貨幣暴跌債台高築 灑鹽哥的餐飲王國可能保不住

2019-03-26 22:40

義大利官員：還有兩個G7國家想加入「一帶一路」

2019-03-26 17:29

打造「數位絲綢之路」 中國贊助非洲衛星計畫

2019-03-26 16:54

無懼美國壓 華為續投資美英大學參與研究年花逾20億

2019-03-26 15:45

研究：美逾7成燃煤發電比太陽能、風電貴

2019-03-26 14:31

法人：短期數據欠佳 美股進入整理期

2019-03-26 14:03

為何中國一項政策 能助美國一家百年紙廠起死回生？

2019-03-26 12:23

在日居留這四種身分 7月起可免去入管排隊噩夢

2019-03-26 12:07

煤逐漸過時！研究：美逾七成燃煤發電比太陽能、風電貴

2019-03-26 11:20

麥當勞20年來最大併購案 要靠新科技客製化菜單衝營收

2019-03-26 11:14

搶眼球大戰砸錢不手軟 蘋果、Netflix、迪士尼誰會贏？

2019-03-26 10:52

日股帶動衝 美股期指上漲 市場消化殖利率警訊

2019-03-26 10:17

油價多空交錯 成長疑慮助金價攀升

2019-03-26 08:27

三星發布獲利預警！第1季財報低於市場預期

2019-03-26 07:58

蘋果發表會 四大服務一次掌握

2019-03-26 07:05

成長疑慮令美股小跌 蘋果發布新服務後股價走低

2019-03-26 06:55

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

證實火星有生命？ 「好奇號」三天拍15張「蘑菇」

2019-03-26 17:19

美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

2019-03-26 11:00

道路坍方臨時建「ㄈ字」橋道 網讚：山不轉路轉

2019-03-26 21:46

泰市場驚見神秘古生物「半鱷半魚」存在地球1億年

2019-03-26 14:58

巴黎地鐵推特搞烏龍 習近平變成「中華民國總統」

2019-03-26 09:39

英國會奪下脫歐主導權 梅伊內閣3人辭職

2019-03-26 09:34

影／藍寶堅尼秀加速 下一秒失控撞爛...車主哭了

2019-03-26 15:33

義大利官員：還有兩個G7國家想加入「一帶一路」

2019-03-26 17:29

分不清台灣、大陸？ 全球都被一個字陷害…

2019-03-27 08:00

影／男子釣大魚卻引出巨鱷 朋友嚇到大叫：快走

2019-03-26 16:17

貨幣暴跌債台高築 灑鹽哥的餐飲王國可能保不住

2019-03-26 22:40

習近平訪法簽1.4兆大單 狂買300架空巴

2019-03-26 10:05

姐就是要美！ 八旬阿嬤花光積蓄冒險拉皮

2019-03-26 19:13

影／挪威郵輪船員曝擱淺慘況：「救生艇根本沒用」

2019-03-26 18:19

影／拳擊手賽後訪問強吻女記者 網友喊：告他！

2019-03-26 12:24

看不懂英文！中國男不懂路旁標示 竟高速狂飆撞死澳洲男

2019-03-26 17:01

再遭盟友打臉！美第五艦隊駐地巴林 5G將採華為技術

2019-03-26 23:30

父母自行幫兒子割包皮 五個月大男嬰不幸命喪黃泉

2019-03-26 20:58

煤逐漸過時！研究：美逾七成燃煤發電比太陽能、風電貴

2019-03-26 11:20

影／以巴戰火再起！以色列空襲報復哈瑪斯火箭攻擊

2019-03-26 12:41

美國頁岩油擴產行動 卡關

2019-03-27 00:42

上司是「連環放屁王」 工程師因抑鬱求償3976萬

2019-03-26 18:36

英脫變局 傳梅伊快下台了

2019-03-27 00:42

美校園槍擊血案陰霾揮之不去 一罹難者父親自殺

2019-03-26 10:37

習近平：希望德國推動歐盟對華關係 排除干擾

2019-03-26 22:27

為何中國一項政策 能助美國一家百年紙廠起死回生？

2019-03-26 12:23

影／擺脫變培根的命運 「豬界畢卡索」賣畫收入百萬

2019-03-26 17:17

英國會突襲 奪走梅伊脫歐主控權

2019-03-27 00:23

美股開盤走高 道瓊指數勁揚超過250點

2019-03-26 22:50

藝術界印第安納瓊斯 找回失竊20年畢卡索名畫

2019-03-26 19:20

中歐德法峰會 習近平：彼此減少猜疑 合作是主流

2019-03-27 00:44

在日居留這四種身分 7月起可免去入管排隊噩夢

2019-03-26 12:07

義大利私人小島開價110萬美元 比美國灣區1棟房便宜

2019-03-26 15:02

梅伊再踢鐵板 脫歐主導權丟了

2019-03-26 13:55

麥當勞20年來最大併購案 要靠新科技客製化菜單衝營收

2019-03-26 11:14

美股上漲 金融股隨公債殖利率回穩；蘋果下跌拖累大盤

2019-03-27 06:32

戈蘭高地屬以色列…川普簽了

2019-03-27 00:35

英國會奪走梅伊脫歐主控權 挑戰政治傳統

2019-03-26 14:29

英脫亂世 有人開始翻「摩門教徒求生指南」

2019-03-26 22:45

南韓教授強迫學生代寫論文 送女兒進名校

2019-03-26 18:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top