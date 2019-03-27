台股ADR大都上漲 日月光4.6%漲勢最厲

2019-03-27 07:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周二大都上漲，日月光勁揚4.6%，台積電漲2.2%，較台北交易股票溢價2.2%。

美國股市周二上漲，金融股擺脫連五日頹勢，因美國公債殖利率止跌回穩在15個月谷底之上。標普500指數金融股指數漲1.1%，創下2月15日來最大漲幅。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.7%至2,818.46點，那斯達克綜合指數上漲0.7%，報7691.52點。道瓊指數漲140.9點，漲幅0.6%，報25657.73點。費城半導體指數漲1%。

台灣加權股價指數昨天上漲79.72點收10,559.20點，台積電漲1%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 67.42 +4.55 67.50 -0.12

友達 AUO 11.39 +0.27 11.55 -1.43

中華電 CHT 109.07 +0.91 108.50 0.52

台積電 TSM 249.30 +1.20 244.00 2.17

聯電 UMC 11.54 -0.53 11.65 -0.95

資料來源：彭博