蘋果 vs. 高通侵權兩案 ITC一案成立一案無效

2019-03-27 07:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



高通（Qualcomm）拿侵權控告蘋果（Apple），尋求對iPhone實施進口禁令來爭取籌碼。在美國國際貿易委員會（ITC）周二兩項裁決中，高通算是一勝一負。

ITC周二裁定，高通主張省電功能的專利無效。同日稍早，ITC另一位法官表示，蘋果侵犯了高通另一個專利，並建議禁止進口若干舊款iPhone。ITC將於7月做出終裁。

這兩案不過是兩家公司遍及全球爭訟逾兩年的80個訴訟之一。 高通尋求對iPhone實施進口禁令，以便在技術許可談判中占據更有利地位。高通表示，iPhone未付權利金高達數十億美元。

蘋果在上述兩案均否認侵權，並指責高通想盡辦法要把唯一的美國對手逼出市場，如此一來，將有礙第五代行動通訊的發展。在這兩件案子裡，蘋果主張，就算侵權屬實，也不應實施進口禁令。

在周二較早的官司中，ITC法官 MaryJoan McNamara表示，她會建議對在中國生產的某些款式iPhone實施進口禁令。McNamara認定同案另兩項專利並未侵權。