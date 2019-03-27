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美股上漲 金融股隨公債殖利率回穩；蘋果下跌拖累大盤

2019-03-27 06:32經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市周二上漲，金融股擺脫連五日頹勢，因美國公債殖利率止跌回穩在15個月谷底之上。標普500指數金融股指數漲1.1%，創下2月15日來最大漲幅。

紐約時間下午4:00收盤，標普500指數上漲0.7%至2,818.46點，那斯達克綜合指數上漲0.7%，報7691.52點。道瓊指數漲140.9點，漲幅0.6%，報25657.73點。

蘋果下跌1%。國際貿易委員會（ITC）法官認為蘋果侵犯了高通公司的專利，將建議對某些iPhone實施進口禁令。

標普500指數科技股指數回吐大部分漲幅，而能源股則攀升，因俄羅斯表示正致力於減產。

美國公債殖利率經過兩天的大跌後反彈，但3個月期國債和10年期公債之間的殖利率差仍處於負值。

保德信金融集團首席市場策略師 Quincy Krosby 說：「債市已有回穩。我們不想看到的是持續的倒掛。市場緊盯殖利率是無庸置疑的。」

高盛集團建議不要對發出美國經濟衰退預警信號的殖利率曲線倒掛感到恐慌；高盛分析師寫道，雖然經濟背景確實不如以往，但在殖利率曲線平坦的同時，股市仍然可能有良好表現。

Biogen漲近6%，因宣布將買回自家股票，規模50億美元。

Carnival大跌8.7%，該公司財測令人失望。Carnival表示，燃料價格上漲和匯兌壓力，導致下修全年獲利預測。

美股上漲，公債殖利率仍是焦點。路透
美股上漲，公債殖利率仍是焦點。路透
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