為刺激經濟 南韓明年度預算將首度攀越500兆韓元

2019-03-26 21:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



南韓政府明年度總預算將首度攀越500兆韓元（4,417億美元）大關，原因是為了對抗經濟利空、改善社會問題，將以擴張性財政支出政策因應。

韓聯社報導，南韓內閣26日核准2020年國家總預算編制指導方針及資金運用計畫，要求政府扮演更積極的角色。

今年度南韓預算為469.58兆韓元，較前一年高出40.8兆韓元，升幅達9.5%，是2009年金融海嘯之後最高。2009年預算增幅達10.6%。

南韓擴大財政支出，除了盼能重振經濟，提振基礎建設改善人民生計外，還希望能解決低生育率、粉塵汙染等社會問題。

在政府提案採行擴張性財政支出後，明年南韓預算數字將超越500兆韓元，根據去年公布的中期財政指引，企劃財政部將2020年預算設在約504兆韓元。官員指出，多數增加的預算，將支持總統文在寅的先進經濟政策，例如由創新及所得增加帶動成長。

南韓經濟副總理兼企劃財政部長洪楠基表示：「（所得）分配及就業持續成為挑戰，且出口及投資依舊疲軟，政府將動用所有的政策舉措刺激經濟，提振創新並改善人民生活。」

資金也將運用於提振大數據、人工智慧、氫經濟、5G行動網路，以及生技健康領域。政府也矢言動用財政支出，對抗日益惡化、已成「社會災難」的粉塵空汙問題。

洪楠基說，政府考慮草擬追加預算因應粉塵問題，「雖然細節仍在審核階段，但金額將達數兆韓元」。