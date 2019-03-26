又一分析師看空特斯拉 下調Q1交車預估及目標價

2019-03-26 21:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital）分析師下調特斯拉Model 3第1季交車量預測和特斯拉股票目標價，並看空今、明兩年營收，認為主要市場需求放緩、與監管當局之間的衝突及反覆不定的經營策略等，將拉低需求並使投資人怯步。

RBC資本市場分析師史派克（Joseph Spak）將Model 3本季交車量預估值從5.7萬輛下修至5.25萬輛，主要受需求放緩、和稍早中國海關扣押及歐洲交車爭議等問題影響。史派克同時將特斯拉目標價從每股245美元調降至210美元。先前Cowen分析師奧斯朋（Jeffrey Osborne）也將Model 3本季交車預測值從5.5萬下調至4.75萬輛。

FactSet的統計則顯示，分析師預測特斯拉第1季總銷量（包括Model S和Model X）將達7.7萬，遜於2月底平均預估的8.1萬輛。特斯拉將在4月初公布第1季交車輛。

史派克25日表示，對照特斯拉去年第4季的表現，預測今、明兩年的營收將下滑，而鑒於特斯拉股價已預先反映未來營收成長，該公司反覆不定的經營策略及潛在的法律訴訟，皆讓欲買進股票的投資人怯步。

特斯拉今年來可說跌宕起伏，先是在1月宣布降價，接著於2月公布從實體門市撤移至電商的細節，並推出3.5萬美元平價版的Model 3。不到兩周後又出現髮夾彎，改口要保留多家實體店面，並對全車系漲價3%。

儘管特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）很早以前就承諾推出較平價的Model 3，且特斯拉仍在擴增Model 3生產線並籌備跨界休旅車Model Y，但隨著美國聯邦抵稅措施逐步停止，華爾街憂心特斯拉電動車的需求正在降溫。