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影／ 蘋果春季發表會懶人包 四大重點一次看

2019-03-26 19:21經濟日報 記者楊超丞╱即時報導

蘋果春季發表會在台灣時間26日凌晨1時舉行，這次完全沒有發布任何硬體，反而找來好萊塢影星站台，集中介紹信用卡服務、影音娛樂，以及新聞訂閱服務，就讓經濟日報替您整理出發表會四大重點。

經濟好萊塢

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