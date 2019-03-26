日本孩子出社會前需要多少教育費？平均近400萬台幣

2019-03-26 18:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



根據日本Sony生命保險公司的調查，日本父母為子女所支付的才藝、補習班等課後教育費用為每人每月1萬5,170日圓（約台幣4,260元），和三年前相比大幅提高50%。

此外，日本學齡前兒童父母認為從孩子上小學到步入社會，總共需要平均1,339萬日圓的教育費用，相當台幣376萬元。

日本經濟新聞報導，網路調查公司Net Asia在1月中針對日本育有子女（含學齡前兒童到大學生）的20歲以上民眾進行調查，有效回覆人數為1,000人。

調查結果顯示，這些父母在體育、才藝、補習班、家教等子女課後教育費用，每月平均支出為1萬5,170日圓，較去年提高6%，也比2016年的1萬240日圓增加近5,000日圓。

調查詢問248名學齡前兒童的父母有關子女從上小學到步入社會需要多少教育資金的問題，回答的平均金額為1,339萬日圓，約34%的父母認為需要1,400萬日圓，13%的父母認為需要1,900萬日圓（533萬台幣），16%認為要花2,400萬日圓（673萬台幣），更有8%的父母認為需要3,000萬日圓以上（842萬台幣）。

近七成的父母感覺到教育費用重擔擠壓到家庭支出，73%的父母支持日本政府推動幼兒教育、托育和高等教育免費化。