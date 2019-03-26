親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國道連環撞 聯結車疑把奪命威脅扔給前方車陣

1分鐘抓重點…蘋果最新4大服務強在哪裡

打造「數位絲綢之路」 中國贊助非洲衛星計畫

2019-03-26 16:54世界日報 中國新聞組／北京26日電

贊助衛星計畫，中國絲綢之路伸進非洲。 中國新聞社
贊助衛星計畫，中國絲綢之路伸進非洲。 中國新聞社
分享

許多非洲國家近年紛紛籌備發起太空計畫，以支持自己國家的科學、技術和軍事野心，然而，這些國家背後的中國資金與技術都扮演重要角色，引起質疑和擔憂。

美國媒體QUARTZ 報導，面對日益緊迫的日常生活問題，估計未來五年撒哈拉以南非洲對衛星容量的需求預計將增加一倍。包含55個非洲國家的非洲聯盟 (African Union) 還提出一項非洲太空政策，要求制定非洲大陸的外太空方案，並採用同一種利用衛星通信促進經濟進步的框架。

據報導，非洲的太空發展背後有中國的足跡，由於中國透過經濟和政治等方式加深在非洲的地位，太空這一領域也不例外。報導稱，征服太空業務並提供太空測繪服務是北京一帶一路倡議的一部分，中國國營和私營航太公司都在國外銷售中國製造的衛星。

例如，今年1月，中國向尼日提供5.5億美元，用於從中國製造商購買兩顆衛星，這兩顆衛星計畫在未來兩年內發射。衣索比亞則宣布，將於今年9月發射第一顆地球觀測衛星，用來收集有關天氣變化、水資源、開礦等資料作為評估，中國也將支付大部分費用。

衣索比亞太空科技與技術研究所指出，一顆衛星設計與建造需要800萬美元，中國將支付600萬美元費用，且這顆衛星將從中國發射，但其指揮和控制中心將設在衣索比亞。

中國向非洲的技術轉讓引起爭議和擔憂，美國智庫自由之家一份報告稱，中國正在開發一條「數位絲綢之路」，包括太空衛星在內，所有數位系統都可能作為北京的情報業務和電子監控之用。

非洲太空北京

相關新聞

義大利官員：還有兩個G7國家想加入「一帶一路」

2019-03-26 17:29

無懼美國壓 華為續投資美英大學參與研究年花逾20億

2019-03-26 15:45

研究：美逾7成燃煤發電比太陽能、風電貴

2019-03-26 14:31

法人：短期數據欠佳 美股進入整理期

2019-03-26 14:03

為何中國一項政策 能助美國一家百年紙廠起死回生？

2019-03-26 12:23

在日居留這四種身分 7月起可免去入管排隊噩夢

2019-03-26 12:07

煤逐漸過時！研究：美逾七成燃煤發電比太陽能、風電貴

2019-03-26 11:20

麥當勞20年來最大併購案 要靠新科技客製化菜單衝營收

2019-03-26 11:14

搶眼球大戰砸錢不手軟 蘋果、Netflix、迪士尼誰會贏？

2019-03-26 10:52

日股帶動衝 美股期指上漲 市場消化殖利率警訊

2019-03-26 10:17

油價多空交錯 成長疑慮助金價攀升

2019-03-26 08:27

三星發布獲利預警！第1季財報低於市場預期

2019-03-26 07:58

蘋果發表會 四大服務一次掌握

2019-03-26 07:05

成長疑慮令美股小跌 蘋果發布新服務後股價走低

2019-03-26 06:55

印度捷特航空董事下台 國銀挹注2億美元紓困金

2019-03-26 00:17

美企本季獲利估減1.7%

2019-03-26 00:08

泰國政盪 經濟展望混沌

2019-03-26 00:08

世代差異…牽動泰國國家走向

2019-03-26 00:08

歐擴大財政 規模衝高

2019-03-26 00:08

意外 德企業信心優於預期

2019-03-26 00:07

伊爾艾朗：美債倒掛≠經濟衰退

2019-03-26 00:05

Fed官員暗示 可能寬鬆貨幣

2019-03-26 00:04

專家示警 全球股市進入修正期

2019-03-26 00:04

全球股市利多出盡 進入修正期

2019-03-25 23:49

任天堂推新Switch 夏普搶單

2019-03-25 23:39

沙國拉抬油價 目標70美元

2019-03-25 23:38

沙國拓展市場 擴大投資中國

2019-03-25 23:23

特斯拉小休旅車 漲價

2019-03-25 23:22

東京迪士尼今夏起不必再排隊搶快速通行 用手機就行

2019-03-25 22:31

又漲價了！特斯拉新車款Model Y要漲1,000美元

2019-03-25 14:07

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

美加購F15戰機！它這幾點比F35強 還曾靠一片機翼降落

2019-03-26 11:00

英航班機大搞烏龍 飛錯地方

2019-03-25 23:05

波音再遭重擊 空中巴士取得中國350億美元的飛機訂單

2019-03-26 08:00

安全帽宣導廣告模特兒穿太少 德國交通部被罵翻

2019-03-25 19:20

東京迪士尼今夏起不必再排隊搶快速通行 用手機就行

2019-03-25 22:31

巴黎地鐵推特搞烏龍 習近平變成「中華民國總統」

2019-03-26 09:39

蘋果發表會 四大服務一次掌握

2019-03-26 07:05

英國會奪下脫歐主導權 梅伊內閣3人辭職

2019-03-26 09:34

買北市精華區舊大樓的錢 足以買下義大利整座島

2019-03-25 18:17

影／拳擊手賽後訪問強吻女記者 網友喊：告他！

2019-03-26 12:24

加薩罕見發射長距離火箭 以色列7人傷總理提前返國

2019-03-25 18:49

穆勒通俄案調查偵結 專家：將使陸更想與美達貿易協議

2019-03-25 23:39

習近平訪法簽1.4兆大單 狂買300架空巴

2019-03-26 10:05

詭異！泰國朝野都宣布勝選 官方遲不公布結果

2019-03-25 22:35

成長疑慮令美股小跌 蘋果發布新服務後股價走低

2019-03-26 06:55

泰市場驚見神秘古生物「半鱷半魚」存在地球1億年

2019-03-26 14:58

影／藍寶堅尼秀加速 下一秒失控撞爛...車主哭了

2019-03-26 15:33

美中競爭人力 美國勝在人口統計

2019-03-25 20:36

聯航波音787客機傳駕駛艙冒煙 轉降新喀里多尼亞

2019-03-25 17:57

影／以巴戰火再起！以色列空襲報復哈瑪斯火箭攻擊

2019-03-26 12:41

全球股市利多出盡 進入修正期

2019-03-25 23:49

煤逐漸過時！研究：美逾七成燃煤發電比太陽能、風電貴

2019-03-26 11:20

9個月第6度 美艦又通過台灣海峽

2019-03-26 00:42

美校園槍擊血案陰霾揮之不去 一罹難者父親自殺

2019-03-26 10:37

影／男子釣大魚卻引出巨鱷 朋友嚇到大叫：快走

2019-03-26 16:17

衣國空難爆737MAX機瘟 波音辦說明會力圖挽回

2019-03-25 18:06

在日居留這四種身分 7月起可免去入管排隊噩夢

2019-03-26 12:07

為何中國一項政策 能助美國一家百年紙廠起死回生？

2019-03-26 12:23

麥當勞20年來最大併購案 要靠新科技客製化菜單衝營收

2019-03-26 11:14

伊爾艾朗：美債倒掛≠經濟衰退

2019-03-26 00:05

專家示警 全球股市進入修正期

2019-03-26 00:04

Fed官員暗示 可能寬鬆貨幣

2019-03-26 00:04

黃背心抗爭中受傷 馬克宏要老婦「長點智慧」被圍剿

2019-03-26 10:54

證實火星有生命？ 「好奇號」三天拍15張「蘑菇」

2019-03-26 17:19

美國國務卿蓬佩奧：北韓金正恩和南韓鄭義溶都是騙子

2019-03-26 11:01

牽制共軍消除防衛空白 日本新設2離島駐屯地

2019-03-26 08:57

塔信盟友為泰黨宣稱在泰國選舉獲勝 挑戰軍方勢力

2019-03-25 18:12

朝野都說勝選 泰大選結果難產

2019-03-26 00:50

任天堂推新Switch 夏普搶單

2019-03-25 23:39

蛋襲反移民參議員 澳洲少年：這顆蛋團結人心

2019-03-26 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top