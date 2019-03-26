打造「數位絲綢之路」 中國贊助非洲衛星計畫

2019-03-26 16:54 世界日報 中國新聞組／北京26日電



贊助衛星計畫，中國絲綢之路伸進非洲。 中國新聞社 分享 facebook

許多非洲國家近年紛紛籌備發起太空計畫，以支持自己國家的科學、技術和軍事野心，然而，這些國家背後的中國資金與技術都扮演重要角色，引起質疑和擔憂。

美國媒體QUARTZ 報導，面對日益緊迫的日常生活問題，估計未來五年撒哈拉以南非洲對衛星容量的需求預計將增加一倍。包含55個非洲國家的非洲聯盟 (African Union) 還提出一項非洲太空政策，要求制定非洲大陸的外太空方案，並採用同一種利用衛星通信促進經濟進步的框架。

據報導，非洲的太空發展背後有中國的足跡，由於中國透過經濟和政治等方式加深在非洲的地位，太空這一領域也不例外。報導稱，征服太空業務並提供太空測繪服務是北京一帶一路倡議的一部分，中國國營和私營航太公司都在國外銷售中國製造的衛星。

例如，今年1月，中國向尼日提供5.5億美元，用於從中國製造商購買兩顆衛星，這兩顆衛星計畫在未來兩年內發射。衣索比亞則宣布，將於今年9月發射第一顆地球觀測衛星，用來收集有關天氣變化、水資源、開礦等資料作為評估，中國也將支付大部分費用。

衣索比亞太空科技與技術研究所指出，一顆衛星設計與建造需要800萬美元，中國將支付600萬美元費用，且這顆衛星將從中國發射，但其指揮和控制中心將設在衣索比亞。

中國向非洲的技術轉讓引起爭議和擔憂，美國智庫自由之家一份報告稱，中國正在開發一條「數位絲綢之路」，包括太空衛星在內，所有數位系統都可能作為北京的情報業務和電子監控之用。