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無懼美國壓 華為續投資美英大學參與研究年花逾20億

2019-03-26 15:45世界日報 中國新聞組／北京26日電

華為資助多國多間大學被質疑暗藏戰略目的。(新華社資料照片)
華為資助多國多間大學被質疑暗藏戰略目的。(新華社資料照片)
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儘管美國向學術機構施壓，要求斷絕與中國電信設備製造商華為的聯繫。不過，華為表示，每年與大學的研究合作支出超過3億美元(約20億人民幣)，未來不僅不會停止，還會增加。

英國金融時報報導，此前，美國政府提出刑事起訴，指控華為竊取美國技術，並違反美國對伊朗的制裁後，史丹福和牛津等多所菁英大學近幾個月斷絕了與華為的聯繫，並拒絕接受華為的資助。

報導指出，美國還發布了一項禁令，禁止政府機構從這家中國公司購買設備，並呼籲盟友也這麼做，稱華為的技術設備可能被北京方面用於間諜活動。華為否認這些指控，並針對禁令起訴美國政府違憲。

報導稱，華為董事徐文偉表示，「我們與大學的合作，尤其在基礎研究方面，不僅不會停止，還會增加。」他並首次披露華為每年在資助及與大學建立合作關係方面的支出超過3億美元。

據報導，徐文偉淡化了相關大學與該公司斷絕關係的影響，稱這些大學面對「干涉」，「雖然他們認為與華為的合作是雙贏的，但他們暫停了合作」；他認為，「科學研究應該是人類共同的知識創造，不該帶有任何地緣政治標籤」。

徐文偉表示，華為對美國大學的投資中，有80%以上可被歸類為對基礎研究的「捐款」或「資助資金」，不附帶任何條件。華為不需要結果，也不需要所有權，也不要求學生在畢業後加入華為，「我們完全是開放的」。

報導指出，他表示，華為提供的其餘研究資金被用於「關鍵技術或創新」的聯合研究，智慧財產權在有關各方之間分割。

一些具中國背景的研究人員認為，華為對大學的投資是基於公司發展的戰略目的。北京理工大學技術轉移中心副主任陳柏強說：「假如你有遠見，並投資於正確的項目，就會以很低的成本獲得巨大的回報。」

由中國政府成立的技術轉讓公司Dr Technology的諮詢意見表示，中國的基礎研究嚴重匱乏，華為投資大學研究項目比自己研發更符合成本效益。

華為資助多國多間大學被質疑暗藏戰略目的。圖為土耳其學生在當地大學參加華為中國文化...
華為資助多國多間大學被質疑暗藏戰略目的。圖為土耳其學生在當地大學參加華為中國文化夏令營。(新華社資料照片)
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