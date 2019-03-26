為何中國一項政策 能助美國一家百年紙廠起死回生？

2019-03-26 12:23 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



紐約時報報導，電商蓬勃發展，紙箱需求大增，再加上中國大陸去年起禁止進口回收紙板，使得部分美國紙廠因成本降低而逃過關廠命運。圖為亞馬遜位於美國新澤西州的一家物流中心。路透 分享 facebook

紐約時報22日以長文報導，美國威斯康辛州科姆班恩洛克斯市（Comebined Locks）的一家百年紙廠，原本在2017年已因銅版紙需求減少而將關廠，但後來起死回生。如今關廠時裁撤的600名員工已半數回籠，這種意外發展源於兩股力量：亞馬遜及中國大陸。

這家紙廠成立於1889年，所有權多次易手，2017年夏天宣布關廠，原因是紙廠主要產品為銅版紙，而原本大量使用銅版紙的平面廣告業者，逐漸把業務移往網路，需求不斷減少。這項消息當時讓當地人頗感震驚，因為紙廠過去除了例行維修時會停工不到一周，就連兩次世界大戰期間都沒關廠。

當年九月，一家名叫中西紙業集團的公司（Midwest Paper Group）買下該廠，考量到網路零售業者亞馬遜帶起的紙箱業熱潮，決定增加設備，把主要產品改為紙板，繼續營運。

過去五年來，電子商務欣欣向榮，廠商需要大批送貨紙箱，點燃了數十億平方英尺的紙板需求。

到了2018年1月，中國大陸針對外國垃圾實施進口禁令，這項政策讓全美各地家用垃圾回收計畫大亂，迫使部分社區把原本回收的垃圾改為掩埋或焚燒，但對美國紙公司而言卻是大利多──他們現在取得大批原本出口到中國的二手紙板，且這種關鍵原料的價格比一年前少了70%。

曾在威州這家百年紙廠任職超過40年的員工史翠克（Rick Strick）說：「未來是紙板的天下。」

史翠克在2017年、58歲時遭裁員，如今已回原廠擔任維修督導，他的父親、祖父都曾任職該廠。現在當初關廠時裁撤的600名員工，半數已回聘，雖然福利減少、員額不足也迫使許多人身兼數職，但連工會都寧願讓步，而不希望看到紙廠關門。

中西紙業集團總裁普茲塔克（Kyle Putzstuck）說：「現在若紙廠關閉，沒有人會震驚。」「令人震驚的是，關閉的紙廠再度營運。」