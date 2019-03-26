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煤逐漸過時！研究：美逾七成燃煤發電比太陽能、風電貴

2019-03-26 11:20聯合報 記者郭宣含╱即時報導

根據一項新研究，美國家庭供電中約有75%的燃煤發電成本已經比太陽能和風力發電更高，煤礦業估計在2025年前會逐漸失去成本優勢。

再生能源分析公司「能源創新」（Energy Innovation）報告的共同作者歐博伊爾（Mike O'Boyle）表示：「就算政策無重大改變，我們還是會繼續看到燃煤快速退役。」

博伊爾指出：「我們分析，我們可以加快步伐用風力和太陽能取代燃煤。現在有那麼多煤可以退役，顯示出我們正失去競爭力。」

這份研究的作者引述公開財務報告和美國能源資訊管理局（EIA）數據，分析燃煤廠與方圓35英里內太陽能與風力發電廠的能源成本。他們發現，目前美國有211GW（ 百萬瓩）的燃煤發電量、相當74%燃煤廠的供電，價格比風能和太陽能更高。

這種情況在2025年會更明顯，屆時美國幾乎所有燃煤體系的成本會被風能和太陽能比下去，即使將新建風力發電機和太陽能廠的因素考量在內也一樣。

歐博伊爾指出，現在美國多地面臨「煤的交叉點」，風力和太陽能可為民眾省荷包，頗有潛力取代煤。

如今燃煤廠維修成本漸增，例如需安裝汙染控制設備；同時科技進步使得太陽能和風力發電成本大降。大量便宜的天然氣和再生能源成長，皆重擊燃煤需求。

再生能源約佔美國17%的發電量，燃煤發電量佔比逐漸降低。不過，川普政府的挺煤政策，代表美國燃煤退役情況不如英國和德國

能源創新的報告建議美國順勢關閉老舊燃煤廠，歐博伊爾強調，乾淨可負擔的能源需要聯邦政府和州政府共同參與。

美國華盛頓州燃煤發電廠。歐新社
美國華盛頓州燃煤發電廠。歐新社
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再生能源競爭力德國

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