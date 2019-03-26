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蘋果公布新服務後股價收跌 分析師怎麼看？

2019-03-26 10:01經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

蘋果周一發布四項數位服務，但當天股價以下跌1.2%作收；分析師認為，新服務令人失望之處，包括缺乏價格、內容等細節、尚未正式推出，或者其他公司已有類似服務。

--彭博專欄作家Shira Ovide：

新服務有如半成品，如此草率令人意外。目前只有新聞和雜誌訂閱服務可用，但這些內容早就以不同名稱或形式存在。蘋果最新數位產品，像是在餐巾紙上的草圖。如果看好蘋果的論點，是他們轉型為數位服務公司能力，周一的發表會等於傷害了這個看法。

--彭博行業研究報告：

Apple Arcade不足以顛覆美國信用卡市場，因為其現金回饋、免年費等優惠，許多信用卡公司早已提供。行動應用程式，消費分析等功能也是其他信用卡公司已有的服務。

--彭博行業研究分析師John Butler：

蘋果的遊戲訂閱服務，對多數行動遊戲玩家的吸引力有限，原因是缺乏不容錯過的專屬內容，且可能聚焦在較不受歡迎的付費遊戲。

--CNBC「Mad Money」主持人 Jim Cramer：

對分析師來說，蘋果新服務提供的優惠毫無意義；他們希望蘋果改變世界，而不是每個月為消費者省下100美元。他們希望見到的是改變市場的高價產品，不是一大堆了無新意的小進步。許多分析師原本期待蘋果推出重量級產品，但期望落空。

蘋果數位服務並不符合分析師的期待。 路透
蘋果數位服務並不符合分析師的期待。 路透
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