蘋果公布新服務後股價收跌 分析師怎麼看？

2019-03-26 10:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



蘋果周一發布四項數位服務，但當天股價以下跌1.2%作收；分析師認為，新服務令人失望之處，包括缺乏價格、內容等細節、尚未正式推出，或者其他公司已有類似服務。

--彭博專欄作家Shira Ovide：

新服務有如半成品，如此草率令人意外。目前只有新聞和雜誌訂閱服務可用，但這些內容早就以不同名稱或形式存在。蘋果最新數位產品，像是在餐巾紙上的草圖。如果看好蘋果的論點，是他們轉型為數位服務公司能力，周一的發表會等於傷害了這個看法。

--彭博行業研究報告：

Apple Arcade不足以顛覆美國信用卡市場，因為其現金回饋、免年費等優惠，許多信用卡公司早已提供。行動應用程式，消費分析等功能也是其他信用卡公司已有的服務。

--彭博行業研究分析師John Butler：

蘋果的遊戲訂閱服務，對多數行動遊戲玩家的吸引力有限，原因是缺乏不容錯過的專屬內容，且可能聚焦在較不受歡迎的付費遊戲。

--CNBC「Mad Money」主持人 Jim Cramer：