油價多空交錯 成長疑慮助金價攀升

2019-03-26 08:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價多空交錯，市場對全球經濟成長的疑慮被美國原油供應趨緊的前景抵銷。金價上揚，因美元走軟及成長疑慮提升避險資產吸引力。

布蘭特原油期貨上漲0.18美元或0.27%，結算價報每桶67.21美元；西德州原油油期貨下跌0.22美元或0.37%，結算價報每桶58.82美元。

Tradition Energy市場研究副總裁Gene McGillian表示：「油價的疲弱表現，源自需求成長的疑慮。」投資人正在等待美國原油庫存的數據，如果持續下滑，就可能重啟漲勢。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「我們預期美國原油庫存將進一步收緊，因出口仍大幅增加，而進口可能縮減。」

美國公債殖利率自2007年以來首次倒掛，反映投資人認為短期風險升高。不過，芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡思表示，市場感到緊張是可以理解的，但他仍對美國經濟成長前景充滿信心。

石油輸出國組織（OPEC）和俄羅斯等盟友的減產也支撐油價。

黃金周一升至逾三周高點，主因美元走軟和對全球經濟成長的疑慮，促使投資人轉向避險資產。

黃金現貨上漲0.7%，報每英兩1,322.7美元，為2月28日以來最高。美國黃金期貨收長0.8%，報每英兩1,322.6美元。

INTL FCStone分析師Edward Meir表示：「美元和股市一起走弱。很多總經數據急劇惡化，央行更趨鴿派，這對黃金有利。」