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美元受壓 美10年公債觸兩年最低 殖利率曲線仍陷負值

2019-03-26 08:20經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美元周一走弱，美國10年期公債殖利率短暫觸及2017年以來的最低水平。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌0.1%至96.566。美國 10年期公債殖利率跌至2.40%以下，突破去年的低點，觸及2.375%，這是2017年12月以來的最低水平；因可能釋放經濟衰退信號而備受關注的3個月與10年期殖利率曲線周一短暫轉為正值，然後回落至零以下，交易員繼續押注聯準會（Fed）今年內會降息。

芝加哥聯邦準備銀行總裁伊凡斯表示，如果2019年的經濟預測令人失望， Fed可能不得不暫停升息，甚至是放鬆貨幣政策，而費城聯邦準備銀行總裁哈克表示，他預計Fed今年應該「頂多」升息一次。明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里呼籲關注通貨膨脹，通膨預期和薪資問題；多位Fed官員本周也有談話。

在強於預期的德國Ifo商業信心報告公佈後，歐元維持漲勢；由於對英國脫歐的擔憂揮之不去，英鎊落後於幾乎所有主要對手貨幣。

英鎊兌美元下跌0.1%至1.3189左右；在英國首相梅伊表示，她還沒有獲得足夠的支持把她的脫歐協議交由國會投票，並將繼續努力說服議員支持之後，英鎊一度跌0.4%。

英國下議院周一晚上以329票對302票，象徵性地剝奪首相梅伊對脫歐進程的控制權一天。

歐元兌美元一度上漲0.3%至1.1331，隨後回落至1.1311左右；在Ifo數據

的推動下，德國10年期公債殖利率短暫站上零，之後又轉為負值。

歐洲央行官員Benoit Coeure表示，德國的殖利率受儲蓄的推動走低，而不是歐洲央行政策。

美元兌日圓短暫走低，受公債價格變動影響，升0.1%至約110.01 。

美元受壓，交易員繼續押注聯準會（Fed）今年內會降息。路透
美元受壓，交易員繼續押注聯準會（Fed）今年內會降息。路透
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Fed脫歐德國

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