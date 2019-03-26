台股ADR僅日月光上漲 台積電再跌1.3%

2019-03-26 07:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台股ADR周一僅日月光上漲，台積電再挫1.3%，較台北交易股票溢價近2%。

美股標普500指數周一震盪走低，因投資人對全球經濟成長放緩的疑慮揮之不去；蘋果公布新的影音串流媒體服務，股價收跌1.2%。

道瓊工業指數收高14.51點或0.06%，報25,516.83點；標普500指數下跌2.35點或0.08%，報2,798.36點；那斯達克指數下降5.13點或0.07%，報7,637.54點。

費城半導體指數跌1.3%。

台灣加權股價指數昨天大跌159.59點收10,479.48點，台積電跌2.8%。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 64.46 +0.24 65.00 -0.84

友達 AUO 11.35 0.00 11.50 -1.31

中華電 CHT 108.03 -0.20 107.50 0.50

台積電 TSM 246.23 -1.26 241.50 1.96

聯電 UMC 11.60 0.00 11.65 -0.46

資料來源：彭博