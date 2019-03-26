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蘋果發表會 四大服務一次掌握

2019-03-26 07:05經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

蘋果今天凌晨發表三種新服務，電視和電影、遊戲、新聞和雜誌，還有一款新信用卡。

以下是蘋果這次發表的新服務：Apple TV+、Apple News+、Apple Arcade、Apple Card：

●Apple TV+

蘋果進軍原創內容備受各界矚目，最後以Apple TV+呈現，這套影片串流服務，內容有獨家的綜藝節目、紀錄片，還有J. J. Abrams、史蒂芬史匹柏、奧塔薇亞史班森等人所製作的電影。蘋果自我宣傳是「全最有創意說故事者的新家」，預訂今年秋季登場。Apple TV+ 已在台灣官網出現，

蘋果也對現有的Apple TV app新增 Apple TV Channel的新功能，讓用戶付費選擇喜歡的頻道，而非整套內容，此做法和其他有線電視和網路TV不同。Apple TV將納入 HBO、Starz、CBS等頻道。付費方式尚未公布。

●Apple News+

蘋果誕生三年的Apple News做了大改版，每月訂閱費用為9.99美元，，即日起將在美國與加拿大推出，且第一個月免費，家人分享也不會收取額外費用，可暢閱逾300種雜誌內容。

Apple News+的內容遠不只雜誌，還包括The Skimm、TechCrunch、洛杉磯時報以及華爾街日報。

Apple News+會即時在App更新，用戶也能在所有iOS和MacOS裝置上享受得到。

●Apple Arcade

這是蘋果新推出的遊戲服務，讓人不會為內建廣告或遊戲中購物所困擾，蘋果正和多家遊戲商合作，替此平台推出遊戲。

Apple Arcade 將在秋季登場，費用尚未公布，且可以跨裝置玩。像Apple News+一樣，用戶也可以將服務分享給家人。至於目前有哪些遊戲，如何收費，蘋果並未公布。

●Apple Card

蘋果和高盛合作推出信用卡，Apple Card會存在Wallet應用程式內，也具備支出追蹤等記帳功能，幫助用戶擁有「更健康的財務人生」。

在3月發表會發表虛擬信用卡服務Apple Card，聲稱將改變信用卡的使用體驗，不只能買東西，還能用來追蹤支出紀錄，更每天提供用戶現金回饋。

蘋果表示，希望更進一步推進Apple Pay的體驗，並找到另一個能改變支付方法的機會，也就是信用卡。

蘋果表示，iPhone只要在手機註冊登記後，就能在幾分鐘後取得軟體版本的信用卡，接著就能開始使用。Apple Card能在全球各地能接受Apple Pay的商店使用，不管是實體商店、網路商店、還是App。

而且，Apple Card的用戶能每天收到現金回饋，蘋果稱之為「Daily Cash」。蘋果表示，會回饋給用戶「真正的現金」，用戶能轉給朋友或根據Apple pay的收支紀錄，用於其他網路或App的交易，用戶每交易一次，就能取回2%的現金，若在蘋果商店買東西，回饋幅度更達3%。

蘋果表示，Apple Card的利率比較低，就算繳費期限過了卻忘記繳錢，也不會有額外罰款利率，Apple Card沒有逾期費用（late fees）、沒有年費（annual fees）、沒有跨國費用（international fees）、也沒有超額費用（over-limit fees），但蘋果並未提供確切利率水準。

Apple TV+。歐新社
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蘋果更新的服務Apple News+。路透
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藝人歐普拉（右）和庫克同台亮相。路透
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Apple Card。歐新社
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蘋果遊戲服務Apple Arcade。歐新社
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