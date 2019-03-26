成長疑慮令美股小跌 蘋果發布新服務後股價走低

2019-03-26 06:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股標普500指數周一震盪走低，因投資人對全球經濟成長放緩的疑慮揮之不去；蘋果公布新的影音串流媒體服務，股價收跌1.2%。

道瓊工業指數收高14.51點或0.06%，報25,516.83點；標普500指數下跌2.35點或0.08%，報2,798.36點；那斯達克指數下降5.13點或0.07%，報7,637.54點。

市場密切關注美國公債市場，10年期公債殖利率跌至2017年12月以來最低，隨著投資人評估美國聯準會（Fed）轉向鴿派，三個月期國庫券和10年期美債之間的殖利率曲線倒掛情況進一步擴大。如果倒掛情況持續，將被視為可能一到兩年後出現衰退的信號。

Allianz Global Investors美國投資策略師Mona Mahajan表示，「我們預期股市走低，一般來說，較低的長期利率意味著對經濟長期前景感到擔憂，令股市承壓。」

道瓊工業指數收高，主因波音大漲2.3%，波音本周將向飛行員和監管機構通報其737 MAX飛機的軟體和培訓升級情況，儘管最近發生空難，但衣索比亞航空公司表示對波音有信心，卡達航空也表示支持。

蘋果下跌1.2%，拖累美股。蘋果周一推出Apple TV+原創內容串流媒體服務和Apple TV Channels訂閱服務，將在競爭激烈的市場挑戰Netflix、YouTube、亞馬遜等對手。周一的發表會眾星雲集，但蘋果並未如分析師和投資人預期一般，發表多款訂閱服務。