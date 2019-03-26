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蘋果推信用卡服務「Apple Card」 現金回饋2%起跳

2019-03-26 02:02經濟日報 記者簡國帆╱即時報導

蘋果在3月發表會發表虛擬信用卡服務「Apple Card」，聲稱將改變信用卡的使用體驗，不只能買東西，還能用來追蹤支出紀錄，更每天提供用戶現金回饋。

蘋果表示，希望更進一步推進Apple Pay的體驗，並找到另一個能改變支付方法的機會，也就是信用卡。

蘋果表示，iPhone只要在手機註冊登記後，就能在幾分鐘後取得軟體版本的信用卡，接著就能開始使用。「Apple Card」能在全球各地能接受Apple Pay的商店使用，不管是實體商店、網路商店、還是應用程式（App）。

「Apple Card」會存在Wallet應用程式內，也具備支出追蹤等記帳功能，幫助用戶擁有「更健康的財務人生」。

「Apple Card」使用機器學習功能，消弭會令人混淆的交易名稱，認出商店，在交易紀錄裡重新命名這些商店，並運用Apple Maps認出交易地點。「Apple Card」會自動以周及月為單位，整理與統計購買紀錄，因此用戶能看到自己花了多少錢、用Apple Maps了解在哪些地點買了東西，還能根據食物、飲料、娛樂等類別追蹤支出。

而且，「Apple Card」的用戶能每天收到現金回饋，蘋果稱之為「Daily Cash」。蘋果表示，會回饋給用戶「真正的現金」，用戶能轉給朋友或根據Apple pay的收支紀錄，用於其他網路或App的交易，用戶每交易一次，就能取回2%的現金，若在蘋果商店買東西，回饋幅度更達3%。

蘋果表示，「Apple Card」的利率比較低，就算繳費期限過了卻忘記繳錢，也不會有額外罰款利率，「Apple Card」沒有逾期費用（late fees）、沒有年費（annual fees）、沒有跨國費用（international fees）、也沒有超額費用（over-limit fees），但蘋果並未提供確切利率水準。

一如之前媒體報導，蘋果與高盛合作推出這項服務，並運用Mastercard的支付網路。

在隱私方面，蘋果不會知道用戶購買的產品品項、購買地點、購買金額，所有支出追蹤等記帳功能都是在裝置上完成，而非蘋果的伺服器，高盛也永遠不會把數據賣給第三方供行銷與廣告所用。

蘋果執行長庫克也說，Apple Pay今年收後將能用於美國波特蘭、芝加哥及紐約市的大眾運輸系統，今年底前也將能在超過40個國家與地區使用。

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