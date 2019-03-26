蘋果發表新服務「Apple News+」 每月9.99美元

2019-03-26 01:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡國帆 ╱即時報導



蘋果在台北時間26日淩晨1時登場的發表會不斷強調「服務」，蘋果執行長庫克並宣布將把雜誌內容納入Apple News服務，推出「Apple News+」服務。

蘋果將在Apple News的應用程式（App）新增「News+」按鈕，內容主要聚焦於雜誌，包含逾300種雜誌內容，包括Golf Digest、The Hollywood Reporter等，但「Apple News+」的內容遠不只於雜誌，還包括The Skimm、TechCrunch、洛杉磯時報以及華爾街日報。

蘋果「Apple News+」每月訂閱費用為9.99美元，，即日起將在美國與加拿大推出，且第一個月免費，家人分享也不會收取額外費用。加拿大讀者將能瀏覽大報「The Star」的內容，該服務今年稍後將在澳洲與歐洲（從英國開始）推出。

蘋果表示，雜誌擁有引人入勝的設計與照片、深入的報導，已成為當前文化的象徵之一，因此蘋果邀請好幾家知名的新聞機構與出版商加入，推出加值版的Apple News，稱為「Apple News+」，讓人能「一站看足」優質媒體的內容。

庫克在活動一開場就表示，服務的重點是「更具娛樂性、更具知識性以及更具實用性」，蘋果在硬體、軟體及服務的整合作得比任何人都好，這場活動的重點就是「服務」。他指出，蘋果多數服務都是免費的，其中有一些要收費，都提供來自才華洋溢創作者的非常珍貴內容。