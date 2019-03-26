印度捷特航空董事下台 國銀挹注2億美元紓困金

2019-03-26 00:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



印度捷特航空公司（Jet Airways）董事長高耶爾（Naresh Goyal ）25日辭職，接著將由以印度國家銀行（SBI）為首的銀行團接管，銀行團也將挹注150億盧比（2.18億美元）讓捷特持續營運。

銀行團在以債務形式注資後，捷特航空發行1.14億股（或51%股權）的股票給銀行團。高耶爾的妻子Anita Goyal及阿提哈德航空（Etihad Airways）的提名董事奈特（Kevin Knight）也將離開董事會。

SBI董事長庫瑪（Rajnish Kumar）向CNBC-TV18表示：「150億盧比是一項相當可靠、優先配給的兩個月期過渡資金，我們相信足以令捷特航空在被出售前恢復正常營運。作為交換，銀行團能獲得市值逾150億盧比的51%股權。」根據這項新計畫，阿提哈德航空的持股將砍半至12%，高耶爾擁有的股權也將從現有的51%減半至25%。

庫瑪表示，銀行團將在4月9日至30日進行捷特航空的招標作業，「招標案開放給所有提出資金及復興計畫的代表，沒有任何法律限制，包括前董事長高耶爾及阿提哈德航空都能參與競標」。捷特航空在孟買證交所掛牌的股票25日盤中一度躍漲18.16%至每股3.9美元。