日本鄉下靠動漫聖地 大賺觀光財
日本出版界巨擘角川集團與日本航空（Japan Airlines）聯手推出活動，希望吸引全球動漫迷前往日本動漫聖地，不少景點位於日本郊區或鄉間，這些地區可望因此大賺觀光財，帶動地方經濟成長。
日經新聞報導，角川上月在東京千代田區旗下辦公大樓成立旅遊諮詢服務中心，在動漫旅遊協會（ATA）推薦的日本88處必訪動漫聖地中，如今這個服務中心已被列為朝聖之旅第一站，朝聖者可在這裡取得地圖、景點手冊等資料。
角川也與日本航空合作，向香港人推出動漫旅行方案，日本航空負責規劃行程，角川則在旗下雜誌Hongkong Walker上促銷。
去年前往日本旅遊的香港觀光客人次一口氣衝到220萬人，改寫歷史新高，幾乎占香港總人口30%。日本觀光廳的數據則顯示，這些香港觀光客中，有20%的人至少赴日旅行10次，比率高於中國、台灣及南韓。
業者為何重視這群赴日旅遊次數頻繁到如同「走廚房」的香港觀光客，原因是他們避開大城市、走訪鄉間的可能性較高。
這些動漫朝聖景點包括茨城縣大洗町，原創動畫作品「少女與戰車」融合許多當地真實存在的場景，埼玉縣久喜市也入榜，人氣動漫「幸運星」女主角居住的神社原型就是久喜市鷲宮神社。成田機場被評選為朝聖第0站，而東京都廳舍是第88站，東京觀光諮詢服務中心位於東京都廳舍。
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