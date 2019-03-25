東京迪士尼今夏起不必再排隊搶快速通行 用手機就行

2019-03-25 22:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



以後去東京迪士尼玩，不必再早起入園排隊搶快速通行票了！為了讓遊客更善用在園內的時間，從今年夏季起，東京迪士尼度假區所有熱門設施發配的快速通行票，透過手機App就能領得到，將幫助遊客省下大量排隊時間。

朝日新聞報導，經營東京迪士尼的Oriental Land公司表示，計劃在迪士尼海洋的新設施「翱翔：夢幻奇航」7月23日開放前，開始啟用這套智慧手機系統。原有的快速通行票發票機仍將保留，以服務沒有智慧手機的遊客。

目前東京迪士尼度假區內共有18座設施需要快速通行票，包括太空山、玩具總動員瘋狂遊戲屋等。這些設施大多都是園內的熱門設施，排隊時間很長。快速通行票讓遊客可在指定時段內有進入這些設施的優先權，而且可免費領取。

不過，這套系統也讓排隊人龍變成聚集在每座設施的快速通行票發票機前面，仍然佔去遊客許多時間。

新系統將讓遊客可以直接透過手機領取快速通行票，不過遊客仍需等待一段時間才能領取下一張快速通行票。快速通行票系統除了在東京迪士尼度假區有實施外，美國和上海的度假區也一樣有實施這套系統。