伊爾艾朗：當心勿因誤解殖利率曲線倒掛 反讓衰退應驗

2019-03-25 13:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



上周末，3個月期美國公債殖利率自2007年以來首次超過10年期公債殖利率，引發美國將在今年底或明年初走向衰退的警訊。原因在於，從歷史來看，這種「殖利率曲線倒掛」往往比經濟大幅減緩提早大約一年出現。不過，伊爾艾朗在彭博專欄撰文指出，基於殖利率曲線當前決定因素和經濟的基本狀態等種種原因，最新出現的曲線倒掛可能終究是此模式的一個例外，除非市場誤判導致自我戕害的預言應驗。以下是伊爾艾朗專欄的分析：

殖利率曲線倒掛並不尋常，其中涉及貸方願意為他們所承諾的資金賺取較少的利息，進而承受較長的授信和流動性風險。這通常發生在投資人預期短期債券殖利率將隨聯準會（Fed）降息而大幅下跌時，同時也可能拉低長期債券殖利率。如果經濟急劇放緩且面臨實質的經濟衰退風險，這種情況最有可能發生。

美國經濟已經從2018年的平均成長速度放緩，這主要是由於兩次自我造成的傷害：Fed的溝通不良以及35天的政府部分停擺。即使這兩個傷口正在癒合，但有經濟學家預料，因減稅刺激措施的一次性影響減弱，今年接下來經濟會放緩。此外，目前已是美國有史以來次長紀錄的經濟擴張，正面臨美中貿易緊張、政治不確定性以及正在陷入更加分裂和分化世界的重重阻力。

然而，這種對經濟成長的悲觀看法，忽視了另一個事實，即穩固的勞動力市場繼續支撐消費，這是美國經濟景氣的最重要推動力。月均新增就業仍遠高於周期後期的預期水平。此外，更多勞工被吸引回到勞動力隊伍，擴大產能也創造收入的水平。但目前的薪資成長水準（年度化超過3%）需要實質和名目上的成長。

消費不是唯一的驅動因素。今年和明年的美國經濟成長也將受益於商業投資的成長。雖然減稅的影響正在減弱，但也被政府支出的增加所補強。

這種相當良性的經濟前景與曲線倒掛的傳統信號相互衝突，主要原因有四：

● 與美國截然不同的是，歐洲正面臨著經濟大幅放緩的局面，這可能會使該地區今年的成長率降至1%以下，從而加劇「失速速度」的風險。3月22日，歐元區最大的經濟體德國和法國令人擔憂的採購經理人指數再次強調這點，這導致政府債券殖利率再次大幅下跌，德國10年期公債殖利率轉為負值。鑒於全球市場和投資流向彼此關連，美國公債殖利率無可避免地受到下跌的壓力。

● 上周，Fed強化了貨幣政策顯著而迅速的轉變，超乎市場預期。Fed表示今年不會升息，為市場預料最早在12月降息打開了大門。加大對殖利率下跌壓力的因素還包括，Fed宣布停止縮表進度，時間較市場預期有所提前，這表示不會留在市場的債券變多。

● 債券市場的其他部分並未發出重大經濟放緩的信號。這包括企業，其中投資級和高殖利率指數均處在相對偏緊的價差。

●最後，通膨預期的下降，與對未來需求急劇減弱的預期關係不大，可能更多關係到許多結構性且長期性的看法。

以上種種表明，當涉及到直接的經濟和市場效應時，這種曲線倒掛不太可能成為美國經濟衰退的傳統信號。但這並不表示決策者應該掉以輕心。相反地，他們應該更積極推動促進成長的措施，例如基礎設施現代化和復原等，以降低經由金融資產管道導致預期心理自我應驗的風險。