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Google旗下YouTube否認準備取消自製節目

2019-03-25 12:15經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

Google旗下的YouTube否認已經放棄花大錢制作好萊塢等級昂貴節目的報導，並強調自製部門主管沒有準備走人。

彭博先前報導指稱，YouTube原本野心勃勃要推展付費制高品質節目，如今卻鳴金收兵。這些高端節目的成本，動輒數十億美元。2015年YouTube挖角來出任自製節目部門主管的Susanne Daniels，正在找下一個職位。

YouTube也否認Daniels準備異動的報導，在書面回覆路透求證的新聞稿引述Daniels說，「被捲入好萊塢的話題有點受寵若驚，但請大家了解我仍心向YouTube，而且迫不及待要推出新恢復的自製節目」。

彭博早先報導，熟悉內情人士透露，YouTube現在停止受理節目提案，現有的自有節目像是科幻劇集Origin、喜劇Overthinking with Kat & June，要被砍掉。YouTube已經通知製作人要為這些節目找新的願意播映的東家。

Netflix由DVD遞送服務轉型為好萊塢大咖製片廠商的成功經驗，目前看來不易複製，口袋滿滿的科技公司也無能為力。失敗的例子包括：微軟曾經在洛杉磯成立攝影場要拍當時熱門遊戲Halo相關節目，結果節目都還沒推出，製片廠就關門了。Yahoo也曾經要推自製節目，賠了4,200萬美元後收手。

YouTube去年11月已經將所有的自有節目改為附廣告免費收看。研調公司BTIG分析師Rich Greenfield說：「只因是科技大咖就跨足媒體，不一定就能成功。」

YouTube否認準備收掉自製節目。 路透
YouTube否認準備收掉自製節目。 路透
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好萊塢洛杉磯攝影

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