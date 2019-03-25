今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-03-25 06:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



全球經濟成長走緩的陰影下，公債殖利率持續受壓，澳洲10年期公債殖利率周一降到歷史谷底1.76%，凸顯全球重返低利率時代。以下是今天開盤前，讀者不可不知的五件國際要聞：

●美股重摔，亞股皮皮挫

美國股市四大指數上周五（22日）創下今年1月3日以來最大跌幅，美、歐經濟數據不佳，美長、短期債券殖利率曲線出現自2007年來首見倒掛，引發美國經濟可能衰退的疑慮，市場彌漫悲觀氣氛。

道瓊工業平均指數周五大跌460點，跌幅1.8%，收25,502點。標普500和那斯達克綜合指數分別大跌1.9%和2.5%。費城半導體指數也重挫2.9%。總結一周，道瓊跌1.3%，標普和那斯達克各跌0.8%和0.6%。

上周五公布的數據顯示，歐元區製造業採購經理人指數（PMI）3月減速是六年來最快，美國製造業景氣也降至近二年來谷底。此消息導致公債價格大漲，殖利率下跌，德國10年期公債殖利率2016年首見跌到零以下，美國10年期公債殖利率也跌到2.459%，是2018年1月來谷底。

●債市亮起的警示燈

美債殖利率曲線周五（22日）出現倒掛，這次是10年期公債殖利率跌到低於3個月期國庫券殖利率，是2007年來首見。殖利率曲線可反映市場對經濟的觀感，尤其對通膨的預期心理。投資人若認為通膨會上揚，就會要求較高的殖利率來抵銷通膨的效應。由於通膨通常伴隨經濟成長走強，殖利率曲線若陡升，代表投資人對前景感到樂觀。反之，殖利率曲線倒掛往往預告經濟即將衰退。前七次美國經濟衰退之前，3年期票券和10年期公債之間的殖利率差均出現過倒轉。

●蘋果春節發表會

蘋果預定美西時間25日上午11時（台北時間明天凌晨1時）舉行春季發表會，屆時預料將變成以軟體服務擔綱營收成長的主角，而非硬體裝置，成為蘋果2007年發表iPhone以來最重大的策略轉變。

彭博資訊報導，外界預料這次蘋果執行長庫克將發表串流影音、新聞訂閱、付費電玩等服務，但不會提及任何新款裝置，凸顯蘋果轉型為數位服務大咖的企圖心。

●泰國軍方政黨大選領先

泰國2014年軍事政變後首場國會大選昨天投票。非政式92%計票結果顯示，親軍方政黨「公民力量黨」拿下最高票，領先選前民調看好的親前總理塔信政黨「為泰黨」。

●英國脫歐歹戲拖棚

英相梅伊再度面臨黨內逼宮壓力，多名內閣大臣據傳策劃在十天內把梅伊拉下台，另立臨時首相以暢通脫歐程序，增添英脫的不確定性。