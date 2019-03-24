親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本改年號放長假，銀行擔心ATM錢被領光、電腦當機

2019-03-24 23:04經濟日報 記者易起宇╱即時報導

伴隨日皇明仁的退位，日本將實施史無前例的「十連休」，日本銀行業者和券商都正在為屆時可能發生的金融混亂預做準備 ，包括匯率波動、現金需求激增，以及千禧蟲規模的電腦問題。

金融時報報導，為慶祝新日皇即位，日本將在4月27日至5月7日間連休十天，所有政府機關和多數公司行號預料都將休息。監管機關正催促銀行做好準備，以免到時ATM現金被提領一空、銀行分行大排長龍、國際市場混亂等問題，壞了假期興致。

政府要求金融機構做好準備，凸顯這次假期不尋常地久，以及更換年號對日本電腦系統影響範圍之廣泛。日本常用年號標示日期，2019年為平成31年，但從5月1日起將變成新皇年號的第一年。

瑞穗銀行執行長暨日本全國銀行協會會長藤原弘治說：「這是我們從未處理的最長假日，某種程度上是個未知數。」「尤其是，它代表時代的變更、年號的轉換，因此是個特別時期。」

這就類似從1999年進入到2000年時所遇到的千禧蟲危機問題，所有電腦須重新設定成能辨識出時代的轉換。但這次日本要做的準備更困難，因為雖確定由皇太子德仁繼位，新年號卻要保密到4月1日才公布。

日本央行預期，民眾將會為了假期的花費而多領現金，鼓勵銀行多準備現金。監管機關也再三強調絕對領得到現金，以提防出現提領潮。

日皇明仁日本央行

相關新聞

百年孤寂！ 香皂銷售復活

2019-03-24 13:52

英逾65歲職業婦女 近十年倍增

2019-03-24 13:51

英國酒店大亨年輕時愛把妹不愛念書 如今年收8億

2019-03-24 13:43

美債倒掛 美股警鈴大作

2019-03-24 00:33

「感謝陸開大門」庫克再訪陸 鼓勵繼續開放

2019-03-24 00:21

美債殖利率倒掛、道瓊大跌460點 有這麼嚴重嗎？

2019-03-23 23:10

賠錢投資為何眾人搶？全球負利率債券市值逼近10兆美元

2019-03-23 22:46

警鈴大作！道瓊周五大跌460點 美債殖利率曲線倒掛

2019-03-23 20:17

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

台灣出生率 全球最後一名

2019-03-24 18:08

郵輪引擎故障1300人困挪威外海 8米高巨浪添救援難度

2019-03-24 09:20

快去家裡倉庫找找！舊錄音帶拍出天價 eBay漲幅破百倍

2019-03-24 11:00

「台幣113億」澳簽蠢交易？達爾文港租給中資99年 想反悔無理由

2019-03-24 11:07

老鼠為患破爛房屋竟引起搶購 買主台幣兩千萬成交

2019-03-24 13:33

學者：川普的「經濟文盲」 導致美中貿易戰

2019-03-24 17:14

美債倒掛 美股警鈴大作

2019-03-24 00:33

西非國家馬利爆屠村慘劇 奪命逾130人

2019-03-24 15:26

泰國大選結果跌破眼鏡 執政黨領先

2019-03-24 22:28

波音備妥737 MAX防失速系統更新軟體

2019-03-24 04:26

英百萬人上街要求二次公投 梅伊副手可能接首相

2019-03-24 10:35

全球食物受歡迎度調查 菲律賓敬陪末座

2019-03-23 23:56

影／嚇人！巴黎迪士尼爆巨響 遊客驚恐竄逃

2019-03-24 17:14

挪威郵輪擱淺影片曝光 艙內一團亂有人淡定坐凳

2019-03-24 21:30

習近平重申一中 駐教廷大使：昭告世人實情相反

2019-03-24 15:42

等了30年 印尼第一條捷運終於啟用

2019-03-24 20:52

擋金正恩3秒 御用攝影師遭退黨革職

2019-03-24 16:48

泰大選今登場！40歲政壇新星角逐總理 打中首投族的心

2019-03-24 11:23

新加坡「星耀樟宜」4月17日開幕 打造觀光大國如虎添翼

2019-03-24 08:00

佛州校園槍擊案歷劫餘生 啦啦隊員卻內疚自盡

2019-03-24 20:58

習近平訪法 挑戰馬克宏如何處理華為一帶一路

2019-03-24 19:03

追捕德國戰犯 納粹獵人艾坦逝世享壽92歲

2019-03-24 19:37

美9歲公民跨境上學途中被捕 遭扣32小時

2019-03-24 17:02

資源循環…塑膠垃圾分解 日歐搶主導權

2019-03-24 00:13

人類發現的系外行星總數 破4000大關

2019-03-24 19:22

英國酒店大亨年輕時愛把妹不愛念書 如今年收8億

2019-03-24 13:43

日本改年號放長假，銀行擔心ATM錢被領光、電腦當機

2019-03-24 23:04

影／新成員出包 人體高空金字塔驚險墜繩畫面曝光

2019-03-24 17:51

北京疑為孟晚舟封殺油菜籽 前加國大使籲反擊

2019-03-24 17:29

美貿易代表及財長將赴北京 參加最新貿易磋商

2019-03-24 03:53

泰國大選出口民調顯示反對黨贏最多席 但難組成政府

2019-03-24 18:20

梅伊首相不保 傳內閣釀逼宮要她10天內走人

2019-03-24 09:56

「感謝陸開大門」庫克再訪陸 鼓勵繼續開放

2019-03-24 00:21

戰勝伊斯蘭國？「情況並沒有那麼單純」

2019-03-24 16:32

黃背心示威第19週 巴黎動員裝甲車催淚彈

2019-03-24 11:48

跳遠、撐竿跳比賽沒在怕！美84歲嬤筋骨超軟Q

2019-03-24 14:15

泰大選登場 分析家：哪邊贏恐怕都不穩定 一年後恐重選

2019-03-24 11:52

英逾65歲職業婦女 近十年倍增

2019-03-24 13:51

百年孤寂！ 香皂銷售復活

2019-03-24 13:52

撫慰紐西蘭槍案家屬 2億餘台幣善款湧入

2019-03-24 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top