日本改年號放長假，銀行擔心ATM錢被領光、電腦當機

2019-03-24 23:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



伴隨日皇明仁的退位，日本將實施史無前例的「十連休」，日本銀行業者和券商都正在為屆時可能發生的金融混亂預做準備 ，包括匯率波動、現金需求激增，以及千禧蟲規模的電腦問題。

金融時報報導，為慶祝新日皇即位，日本將在4月27日至5月7日間連休十天，所有政府機關和多數公司行號預料都將休息。監管機關正催促銀行做好準備，以免到時ATM現金被提領一空、銀行分行大排長龍、國際市場混亂等問題，壞了假期興致。

政府要求金融機構做好準備，凸顯這次假期不尋常地久，以及更換年號對日本電腦系統影響範圍之廣泛。日本常用年號標示日期，2019年為平成31年，但從5月1日起將變成新皇年號的第一年。

瑞穗銀行執行長暨日本全國銀行協會會長藤原弘治說：「這是我們從未處理的最長假日，某種程度上是個未知數。」「尤其是，它代表時代的變更、年號的轉換，因此是個特別時期。」

這就類似從1999年進入到2000年時所遇到的千禧蟲危機問題，所有電腦須重新設定成能辨識出時代的轉換。但這次日本要做的準備更困難，因為雖確定由皇太子德仁繼位，新年號卻要保密到4月1日才公布。

日本央行預期，民眾將會為了假期的花費而多領現金，鼓勵銀行多準備現金。監管機關也再三強調絕對領得到現金，以提防出現提領潮。