美債殖利率倒掛、道瓊大跌460點 有這麼嚴重嗎？

2019-03-23 23:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美債殖利率曲線周五（22日）出現倒掛，市場嚇跌。 路透 分享 facebook

美債殖利率曲線周五（22日）出現倒掛，這次是10年期公債殖利率跌到低於3個月期國庫券殖利率，是2007年來首見，美股應聲大跌，道瓊重挫460點。殖利率曲線倒掛有那麼嚴重嗎？

●什麼是殖利率曲線？

投資人選擇購買長短期公債時所期待的回報不同。通常愈長年期的債券，因為通膨等不確定因素愈高，市場所要求鎖定的回報（由殖利率表現）也高，因此，由短到長債的殖利率會呈現向上的曲線趨勢。

●什麼是殖利率曲線變平或倒掛？

當長債與短債的利差降至為零時，比方說30年期公債和2年期公債殖利率沒有差別，殖利率曲線會變得平坦，當利差甚至呈現負值時，曲線便形成「倒掛」。

●有什麼嚴重性？

殖利率曲線可反映市場對經濟的觀感，尤其對通膨的預期心理。投資人若認為通膨會上揚，就會要求較高的殖利率來抵銷通膨的效應。由於通膨通常伴隨經濟成長走強，殖利率曲線若陡升，代表投資人對前景感到樂觀。反之，殖利率曲線倒掛往往預告經濟即將衰退。前七次美國經濟衰退之前，3年期票券和10年期公債之間的殖利率差均出現過倒轉。

●股市反應過度嗎？

有人認為現在就斷定美國經濟即將步入衰退（連續倒掛十天的平均311天後）言之過早。有經濟專家認為，美國央行已停止升息，從過去錯誤中學到教訓，況且通膨也低，與過去衰退不同。避險基金分析師柯士達（Otavio Costa）認為，殖利率曲線倒掛預告美股即步入熊市，他認為標普500指數可能下跌40%。