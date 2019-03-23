賠錢投資為何眾人搶？全球負利率債券市值逼近10兆美元

2019-03-23 22:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



經濟前景籠罩烏雲，促使更多投資資金撤出股市、遁入債市規避風險，形成愈來愈多投資人明知會虧錢也寧願把錢投入負殖利率債券的怪現象，據估計這些「穩賠不賺」的投資總值接近10兆美元。

財經新聞網站MarketWatch報導，22日公布的歐元區3月採購經理人指數（PMI）顯示景氣進一步減弱，區內最大經濟體德國的製造業PMI更降到近七年最低，觸動資金大舉流入歐洲核心國政府公債、美國公債和其他安全資產。

德國10年期公債22日價格勁揚，把殖利率壓到0%以下，是2016年來首度陷入負數領域。同陷負值的日本10年期公債殖利率也跌到2016年來最低。美國10年期公債殖利率更陡降近10個基點，降至2.437%，比3個月期殖利率還低，形成所謂殖利率曲線「反轉」（或稱「倒掛」）現象，激起經濟衰退疑慮，美股三大指數同步下挫，跌幅在2%上下。

Bleakley顧問集團投資長布克瓦（Peter Boockvar）22日在致客戶報告中說：「金融界簡直翻天覆地。」他表示，在全球經濟展望黯淡之際，更多投資人願意為降低風險而接受負報酬率。

全球負殖利率債券市值總和已再度竄升。彭博巴克萊全球複合債券指數的成分債券中，殖利率為負的債券市值總計將近9.7兆美元，比去年9月時的水準增加逾50%。

去年9月時，全球負利率債券市值總計還不到6兆美元，當時美國聯準會（Fed）仍表明2019年繼續升息的意向，投資人也紛紛猜測歐洲央行（ECB）何時會啟動2011年來首次升息行動。

但今年來全球央行貨幣政策明顯轉向鴿派立場，已觸動資金湧入政府公債。

金融情勢緊縮和全球成長減弱，促使Fed在今年1月調整原先緩步升息的路線，改口說未來升息會更有「耐心」。Fed決策官員在3月會議更進一步，把今年升息次數預測從兩次降為零次。

在歐洲，ECB上次會議決定對歐元區銀行提供新一輪低利貸款，同時調降今年歐元區經濟成長率預測，從先前估計的1.7%砍到1.1%。