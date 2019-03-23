警鈴大作！道瓊周五大跌460點 美債殖利率曲線倒掛

2019-03-23 20:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國股市四大指數周五（22日）創下今年1月3日以來最大跌幅，美、歐經濟數據不佳，美長、短債殖利率曲線2007年來首見倒掛，引發美國經濟可能衰退的疑慮。

道瓊工業平均指數周五大跌460.19點，跌幅1.8%，收25,502.32點。標普500指數和那斯達克綜合指數分別大跌1.9%和2.5%。費城半導體指數也大跌2.9%。總結一周，道瓊跌1.3%，標普和那斯達克各跌0.8%和0.6%。

周五公布的數據顯示，歐元區製造業採購經理人指數（PMI）3月減速是六年來最快，美國製造業景氣也降至近二年來谷底。此消息導致公債大漲，殖利率下跌，德國10年期公債殖利率2016年首見跌到零以下，美國10年期公債殖利率也跌到2.459%，是2018年1月來谷底。

因美國長債殖利率下跌，10年期公債和3個月國庫券殖利率之間的利差2007年以來首度呈現負值，即所謂的殖利率曲線倒掛。當短期利率高於長期利率，不僅壓抑銀行獲利，也經常被視為經濟衰退的指標。

銀行股聞聲重挫，花旗集團重挫逾4%，高盛、摩根士丹利、摩根大通跌幅至少也有2.9%。

Seaport Global證券董事總經理迪加洛馬說：「公債這幾天大漲，不得不讓人懷疑有大事發生，光是這點就足以讓分析師和投資人受驚，有人相信接下來美國可能降息。」

聯準會（Fed）上周三展現意外溫和的鴿派立場，除預測今年不會再升息，縮減資產負債表也要告一段落。市場雖不喜歡升息和借貸成本上揚，但Fed出奇的節制，反而讓市場擔心經濟成長正在減速。

美股和公債殖利率今年大半時間呈現相反走勢，不少基金經理人已擔心，投資人若是對經濟成長前景有信心，殖利率應該是上揚而非下跌才對。而兩者上周五同步下跌，投資人押注美國正跟進全球經濟成長走緩。