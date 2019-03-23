親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
英國脫歐案延後
美中貿易戰進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

與澳門中聯辦主任吃晚餐 韓國瑜：客隨主便

「讓祖國為我們驕傲」 歐陽娜娜挺中後首發聲

警鈴大作！道瓊周五大跌460點 美債殖利率曲線倒掛

2019-03-23 20:17經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國股市四大指數周五（22日）創下今年1月3日以來最大跌幅，美、歐經濟數據不佳，美長、短債殖利率曲線2007年來首見倒掛，引發美國經濟可能衰退的疑慮。

道瓊工業平均指數周五大跌460.19點，跌幅1.8%，收25,502.32點。標普500指數和那斯達克綜合指數分別大跌1.9%和2.5%。費城半導體指數也大跌2.9%。總結一周，道瓊跌1.3%，標普和那斯達克各跌0.8%和0.6%。

周五公布的數據顯示，歐元區製造業採購經理人指數（PMI）3月減速是六年來最快，美國製造業景氣也降至近二年來谷底。此消息導致公債大漲，殖利率下跌，德國10年期公債殖利率2016年首見跌到零以下，美國10年期公債殖利率也跌到2.459%，是2018年1月來谷底。

因美國長債殖利率下跌，10年期公債和3個月國庫券殖利率之間的利差2007年以來首度呈現負值，即所謂的殖利率曲線倒掛。當短期利率高於長期利率，不僅壓抑銀行獲利，也經常被視為經濟衰退的指標。

銀行股聞聲重挫，花旗集團重挫逾4%，高盛、摩根士丹利、摩根大通跌幅至少也有2.9%。

Seaport Global證券董事總經理迪加洛馬說：「公債這幾天大漲，不得不讓人懷疑有大事發生，光是這點就足以讓分析師和投資人受驚，有人相信接下來美國可能降息。」

聯準會（Fed）上周三展現意外溫和的鴿派立場，除預測今年不會再升息，縮減資產負債表也要告一段落。市場雖不喜歡升息和借貸成本上揚，但Fed出奇的節制，反而讓市場擔心經濟成長正在減速。

美股和公債殖利率今年大半時間呈現相反走勢，不少基金經理人已擔心，投資人若是對經濟成長前景有信心，殖利率應該是上揚而非下跌才對。而兩者上周五同步下跌，投資人押注美國正跟進全球經濟成長走緩。

市場彌漫悲觀信號，1975年以來，美國每次經濟出現衰退之前，長短殖利率曲線都呈現倒掛。此外，聯邦資金利率期貨反映，市場預期今年底降息機率由上個月的11%升至57%。

美股道瓊指數周五大跌460.19點，跌幅1.8%，四大指數創今年1月3日以來最大...
美股道瓊指數周五大跌460.19點，跌幅1.8%，四大指數創今年1月3日以來最大跌幅，美長、短債殖利率曲線2007年來首見倒掛。 路透
分享

經濟標普摩根

相關新聞

通用宣布向美大舉投資18億美元 聚焦電動車

2019-03-23 18:07

過去一周市場回顧

2019-03-23 13:37

鋰電池製造 人權團體關注

2019-03-23 13:37

英國唱片業 去年營收創10年高

2019-03-23 13:37

萬那杜減塑 免洗尿布替代品傷腦筋

2019-03-23 13:37

串流服務夯 推動英國唱片業營收成長

2019-03-23 09:41

憂經濟放緩、殖利率曲線倒掛 道瓊跌460點

2019-03-23 06:18

歐洲銀行業 高層大加薪

2019-03-23 03:02

全球鴿聲響 公債殖利率跌

2019-03-23 03:02

日上月核心CPI微增0.7%

2019-03-23 03:02

歐製造業急劇萎縮 股匯嚇趴

2019-03-23 03:02

日本擬祭制裁 反對南韓加入CPTPP

2019-03-23 00:01

全日空首架A380完成處女航

2019-03-22 23:54

骨牌效應…小經濟體政策彈性大

2019-03-22 23:19

川普：Fed不應再緊縮

2019-03-22 23:19

Uber拍板 下月在紐交所掛牌

2019-03-22 23:15

新創趕搭熱潮 加速IPO

2019-03-22 23:13

歐美經濟罩烏雲 投資人往哪躲？分析師：中國

2019-03-22 23:09

川普：以色列占領敘利亞戈蘭高地52年 占久就是它的

2019-03-22 22:59

憂助中國迎頭趕上 美軍方首長擬會谷歌高層

2019-03-22 21:23

迪士尼和福斯合併後一家親 員工遭遇卻兩樣情

2019-03-22 18:24

影／牛仔褲該洗、冷凍可除菌？Levi's執行長這麼說

2019-03-22 17:59

羅比尼專欄／Fed政策急轉彎五個原因

2019-03-21 00:17

美中新談判 傳下周登場

2019-03-20 23:57

彭博資訊專欄／泰國經濟不會被政盪打倒

2019-03-19 00:35

台美等申根免簽國旅客 2021年赴歐須付250元上網申請

2019-03-10 12:15

昔日價逾8億美元 紐約克萊斯勒大廈1.5億美元易主

2019-03-09 23:16

華為防斷鏈 加倍下單

2019-03-06 23:59

權威報告告訴你 台北空氣和東京「不相上下」是差多少

2019-03-05 15:10

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

泰男天天穿「佛牌盔甲」避煞 一日未穿竟遇上死亡車禍

2019-03-22 21:36

日文五十音都不會認…東京福祉大學爆700名留學生失聯

2019-03-23 09:27

IS失去敘利亞最後據點 「哈里發國」徹底瓦解

2019-03-23 15:50

21歲正妹戀74歲阿公 讚他「技冠群倫」想幫生子

2019-03-23 17:27

「沒丟垃圾桶統統保管」 日飯店貼心卻帶來大麻煩

2019-03-23 13:07

10年前的爛尾樓 如今卻變人人想進的「黑科技」大樓

2019-03-23 10:00

憂經濟放緩、殖利率曲線倒掛 道瓊跌460點

2019-03-23 06:18

美財政部才宣布對北韓新制裁 川普隔天下令撤除

2019-03-23 03:40

習近平來了！歐盟領袖攜手迎「全面競爭對手」

2019-03-22 23:30

歐盟給英國脫歐寬限兩周 因應梅伊辭職可能性

2019-03-22 23:48

與日籍同性伴侶共度25年…台灣男子終獲日政府居留許可

2019-03-23 10:17

經濟解析／美中各懷鬼胎 貿易戰本月底會達成協議嗎？

2019-03-23 14:59

歐盟準備面對 沒有梅伊的英國

2019-03-23 00:17

報復孟晚舟案？中國停購加拿大芥花籽

2019-03-23 09:24

停止英國脫歐 網路連署突破300萬

2019-03-22 22:13

古生物學家花數十年重構骨骼 拼出史上最大暴龍

2019-03-23 17:58

懶人包／戈蘭高地為什麼有爭議？

2019-03-22 23:11

菲律賓在南海面臨問題 前外長：習近平是禍首

2019-03-23 00:48

川普：以色列占領敘利亞戈蘭高地52年 占久就是它的

2019-03-22 22:59

歐製造業急劇萎縮 股匯嚇趴

2019-03-23 03:02

Tesla控華裔竊自駕機密 跳槽中資

2019-03-23 13:43

川普商店推「櫻花」系列新產品 道德專家看不下去

2019-03-23 11:34

通俄案調查出爐 川普長子小唐納躲過被起訴

2019-03-23 09:06

歐美經濟罩烏雲 投資人往哪躲？分析師：中國

2019-03-22 23:09

進一步退兩步 美官員：貿易談判北京轉強硬

2019-03-23 19:32

全球鴿聲響 公債殖利率跌

2019-03-23 03:02

經濟消息面差 美股開低

2019-03-22 23:06

川普一則推文 就打翻美國52年模糊政策

2019-03-23 15:55

萬那杜領先全球首禁免洗尿布 忙著尋找替代品

2019-03-23 10:22

警鈴大作！道瓊周五大跌460點 美債殖利率曲線倒掛

2019-03-23 20:17

派兵管黃背心 馬克宏感受「後座力」

2019-03-23 00:02

人人追捧這支飆股 五年暴漲1,500%

2019-03-22 23:22

瑞士75歲老婦 持尖刀刺死小學生

2019-03-23 18:03

川普稱IS自地圖消失 敘利亞民主力量：戰火未歇

2019-03-23 12:56

未獲足夠支持 梅伊：下周可能不會第3度表決脫歐協議

2019-03-23 11:06

全球經濟展望引發市場憂慮 美股挫跌

2019-03-23 06:01

拒英國脫歐 網路連署破300萬人

2019-03-23 14:51

美特檢偵結通俄案 重點一次掌握

2019-03-23 14:14

戰略位置佳 戈蘭高地懷璧其罪

2019-03-22 23:52

傳美準備以正式文件 承認以色列擁戈蘭高地主權

2019-03-23 04:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top