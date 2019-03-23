通用宣布向美大舉投資18億美元 聚焦電動車

2019-03-23 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



通用汽車（GM）22日宣布將在美國投資18億美元，並創造700個工作機會。

通用在聲明中表示，將在密西根州Orion車廠投資3億美元以生產電動車，並創造400個工作崗位。通用原本預計要在國外生產這些車款。

去年11月，通用宣布關閉密西根及俄亥俄州在內的五座車廠，以實施在全球裁員15%的目標，相當於大砍1.4萬名員工，引發美國總統川普在推特上對通用開砲。這周，川普再次把矛頭指向通用，在推特上發文表示通用應該重新啟用俄亥俄州洛茲鎮（Lordstown）的車廠，要不然就轉售給他人。

通用執行長巴拉向員工發布Orion廠投資計畫時說：「新型Chevrolet 電動車是我們致力於實現全車系電動化的另一項積極行動。通用將持續投資美國車廠，因為我們看到更多成長空間。」聲明中表示，新投資項目將幫助通用符合美墨加貿易協定（USMCA）的新規定。

新規定要求汽車製造商提高在薪資較高車廠的生產比率，以在區域內獲得免稅優惠，這項要求造福美國及加拿大的車廠，卻削弱墨西哥低工資汽車業的競爭優勢。但國會尚未批准這項協議。

通用已在Orion車廠生產Chevy Bolt EV，新型車款將以「原型車為基礎進行改版升級」，不同於先前宣布生產的Cadillac EV。