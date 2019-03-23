串流服務夯 推動英國唱片業營收成長

2019-03-23 09:41 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣含 ╱即時報導



【編譯郭宣含╱綜合報導】在串流音樂服務推動下，英國唱片業去年營收成長超過3%。

英國唱片業協會（BPI）公布的新數據指出，唱片公司去年總營收高達8億6550萬英鎊（約台幣358億元），幾乎是近十年最高。

英國唱片公司營收連三年成長，由Spotify、亞馬遜音樂和蘋果音樂等經營的串流音樂訂閱平台的營收也持續飆升，去年這些平台創造4億6800萬英鎊（約台幣193億元）的營收，在唱片公司整體營收的占比首度過半，達54%。

這些串流訂閱營收自2015年以來成長220%，如果計入YouTube音樂影片的廣告營收和Spotify免費服務的收入，所有串流的總營收為5億1640萬英鎊（約台幣213億元），佔60%的業界收入。

BPI執行長泰勒（Geoff Taylor）表示：「英國唱片音樂界持續成長，因為業界投資新人才、全球創意行銷，而且提供音樂迷絕佳選擇、方便與價值。」

不過BPI數據也凸顯音樂界和YouTube當前的財務爭議，許多藝人和唱片公司要求從YouTube的收視獲得更大比例的酬勞。

去年英國人的影片觀看次數估計達300億次，但是YouTube的母公司字母（Alphabet）僅支付不到3000萬英鎊給唱片公司。英國去年銷售420萬張黑膠唱片，版稅為5700萬英鎊，這表示字母公司只繳交比一半多一點的版稅。

泰勒警告：「未來展望依舊樂觀，但要重新奪回失去的版圖仍有漫漫長路要走。」

他指出，長期成長仰賴政府採取務實的行動來解決價值落差的問題、提倡投資，並確保線上平台負起責任降低侵權行為；如此一來，營收才能回到音樂創作者身上。