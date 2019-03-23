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日文五十音都不會認…東京福祉大學爆700名留學生失聯

2019-03-23 09:27聯合報 記者雷光涵╱即時報導

日本東京福祉大學被爆出2018學年度竟有高達700名留學生辦理休學或行蹤不明，3年來合計有1400名外籍學生自校園「消失」，日本文部科學省、法務省將介入調查。日本媒體報導，有些學生根本不會講日文、連基礎的五十音都不會。外界懷疑這些人是為了工作來當假學生。

東京福祉大是全日本留學生數次高的學校，去年4月招收2600名「研究生」。研究生，類似日本大學的先修班，讀完這一年以後才能進入大學部成為正式學生。日本學生支援機構統計，福祉大的外籍生前年暴增1400人，招收了5133名外籍生。

依規定，福祉大只能招收4460名學生，但非正規班的研究生不必納入計算，讓學校有漏洞可鑽。日媒轉述該校相關人士的話說，「根本是為了收生而招生，沒有教室、老師也不夠。」去年4月自越南、尼泊爾等國入學的學生，有數百人因行蹤不明被學校除籍。

據指出，研究生入學條件為「能理解日文的日常對話」，實際上只審查書面資料及面試，沒有筆試。該校前職員對日本媒體JNN說，「有學生五十音不會寫、不會讀五十音，連簡單的日文單字都不會。學校應在入學階段就看出這名學生是不是真的想來念書。」

一名離校的蒙古留學生說考試很簡單，只要會寫自己國家的國名、會話即可。另一名尼泊爾的「失蹤」學生被問及為何選擇念東京福祉大學，他說，「因為哪裡都進不了。」

一般而言外國人要到日本念大學，必須在日語學校學好日文，並與日本人一樣接受大學考試。曾把學生送進福祉大學的日語學校人士對日媒證實，「入學考有跟沒有一樣。這間學校是找不到地方念書的留學生的救命繩。」

日本新學年為4月開學。該校職員說，有的研究生可能4月17日之類，或5月、6月分就向校方表示找到工作要辦休學，讓人覺得是一開始就是為了來日本工作，才取得學生簽證入境。日本尚未全面開放外籍勞工，一直只以「技能實習」的名義接納藍領外國人赴日工作。

日媒計算，該校近3年招收5700名留學生，增加12億日圓的學費收入。東京福祉大學回應，學校確實有休學、行蹤不明的學生，造成各方困擾深感抱歉，未來將加強管理。

日本東京福祉大學被爆出2018學年度竟有高達700名留學生辦理休學或行蹤不明，3...
日本東京福祉大學被爆出2018學年度竟有高達700名留學生辦理休學或行蹤不明，3年來合計有1400名外籍學生自校園「消失」，日本文部科學省、法務省將介入調查。示意圖。歐新社
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