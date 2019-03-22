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人人追捧這支飆股 五年暴漲1,500%

2019-03-22 23:22經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

不管從哪個選股指標來看，訴訟融資業者Burford資本公司都成為投資人寵兒。美國銀行（BoA）的研究報告顯示，在每檔持有Burford股票的基金中，這檔股票占布局的比率都高於Burford在大盤指數中的權重。

彭博資訊報導，在每檔持有Burford股票的基金中，平均約較大盤指數加碼Burford 1.5%，且在倫敦證交所只有這檔股票操盤手的看法有志一同。美國銀行調查1,128檔基金，總管理資產達到8.3兆美元。

過去五年Burford的股價暴漲1,500%，即便漲勢驚人，分析師仍建議買進。Burford的本益比為15.4倍，小於富時250指數的23.4倍。Burford目前市值為38億英鎊（50億美元），規模為英國AIM市場最大。

不光基金經理人追捧Burford，Burford在去年12月更宣布獲主權財富基金（SWF）注資16億美元，但未說明是哪個SWF。

時代華納（Time Warner）前法務長博加特與喬治城大學法律中心教授莫洛在2009年創辦Burford。

訴訟融資市場是投資人資助律師事務所或原告打官司，之後再分享和解金或賠償金，而Burford是這個市場的重量級企業。看好這家公司的投資人認為，在這個仍處於起步階段、報酬率高的產業中，Burford是一家有競爭力的公司。

BMO全球資產管理公司英國股票部門主管卡內表示，Burford當之無愧是產業龍頭，經營團隊掌握的關鍵能力之一是能判斷哪些法律案件值得投資，精挑細選，帶來高額報酬。

路透。
路透。
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