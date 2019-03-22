美國Markit製造業PMI摔落21個月谷底

2019-03-22 23:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



一項衡量民間部門景氣榮枯的指數顯示，美國3月製造業景氣擴張步伐減緩，觸及21個月來最低點，服務業景氣擴張速度則是兩個月來最慢，進一步佐證美國經濟成長正在減速。

根據IHS Markit公布的初估值，3月美國製造業採購經理人指數（PMI）從2月的53降到52.5，是2017年6月來最低，同時，3月服務業PMI從56降至54.8。兩項數據都維持在50以上，代表景氣仍在擴張，只是成長步調趨緩。

IHS Markit首席經濟學家威廉森指出，製造業與服務業表現差距擴大，凸顯貨物生產商和出口商費力因應日益惡化的外部環境，以及有關貿易戰衝擊的顧慮加深。他說：「這項調查與官方指標相符，官方指標顯示3月製造業生產下滑速度加快，因而對第1季經濟形成拖累。」

最新PMI報告顯示，新訂單、產出和聘僱都拖累美國整體製造業PMI下滑。

報告也顯示，新工作成長步調為2017年4月來最慢，主因是客戶支出轉趨謹慎，而且企業信心減弱。最新數據指向就業人數成長力道為2017年6月來最弱。

相形之下，歐洲情況更糟。歐元區3月製造業PMI初估值降到47.6，是71個月來最低。區內最大經濟體德國3月製造業PMI降到44. 7，是79個月最低。