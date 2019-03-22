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川普：以色列占領敘利亞戈蘭高地52年 占久就是它的

2019-03-22 22:59聯合報 記者李京倫╱即時報導

美國總統川普21日說，美國應承認以色列對戈蘭高地的主權，盟邦和對手國家齊聲譴責，敘利亞政府則矢言收復戈蘭高地。

川普發推文說：「52年過去，美國是該完全承認以色列對戈蘭高地的主權了。」以色列在1967年第三次中東戰爭中，占領敘利亞西南部狹長地帶戈蘭高地，實際控制和管轄，拒絕歸還敘利亞。國際社會不承認該區域為以色列領土。

2017年底，川普不顧國際社會普遍反對，宣布承認耶路撒冷為以色列首都。2018年5月，美國將駐以使館從特拉維夫遷至耶路撒冷。

以色列總理內唐亞胡讚美川普這番話「締造歷史」。內唐亞胡一直敦促美國承認以色列對戈蘭高地的主權，並在2017年2月他首次在白宮會見川普時，提出這個可能性。川普準備承認戈蘭高地屬於以色列，有助於內唐亞胡在4月9日大選中連任。

川普這番話意味美國半世紀對戈蘭高地的政策出現重大改變，敘利亞軍事盟邦俄國與伊朗同聲譴責。敘利亞國營通訊社引用官方消息人士說法報導：「敘利亞更加堅定，要透過一切可能手段，解放這塊珍貴的國土。」

官方人士說，戈蘭高地仍將「屬於敘利亞和阿拉伯世界」，川普的言論顯示他不把國際法放在眼裡。

美國盟邦、與敘利亞為敵的土耳其也批評說，川普的說法把中東推向危機邊緣。土耳其總統厄多安在「伊斯蘭合作組織」會議上演講時說：「我們不容許將以色列占領戈蘭高地合法化。」

阿拉伯國家聯盟秘書長蓋特發表聲明強調，根據國際法和聯合國安理會相關決議，戈蘭高地是敘利亞領土，這是國際社會公認的，時間的流逝並不能讓以色列的占領合法化，阿盟完全支持敘利亞對戈蘭高地的主權。

以色列士兵駐守在戈蘭高地的哨所路標指示牌，凸顯其戰略位置的重要性。（路透）
以色列士兵駐守在戈蘭高地的哨所路標指示牌，凸顯其戰略位置的重要性。（路透）
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