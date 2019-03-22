影／牛仔褲該洗、冷凍可除菌？Levi's執行長這麼說

2019-03-22 17:59 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



老牌牛仔褲公司Levi Strauss（Levi's）於21日在紐約證交所二度掛牌，上市首日漲幅就達31.8%，創下2015年以來，大型非科技類IPO的首日第三大漲幅，公司市值也來到87億美元。

為慶祝Levi's重返證券市場，紐約證交所特別放鬆嚴格的服儀規定，讓交易員可穿牛仔外套與牛仔褲上班。Levi's總裁兼執行長柏格（Chip Bergh）在交易大廳受訪時透露，他自己從來不洗身上穿的牛仔褲，還稱真正的牛仔褲愛好者（denim aficionados）都同意，「絕對不要把牛仔褲丟進洗衣機」。

記者也問柏格，將牛仔褲放進冷凍庫可以除菌的都市傳說是否為真，伯格直稱這是「老太太的迷思」，因為褲子一解凍，細菌仍然存在。

不洗牛仔褲一派人士中，最出名的或許要屬CNN當家主播庫伯（Anderson Cooper），他在2012年就自曝，每天都穿同一件牛仔褲，平均每年只洗4次。柏格則指出，如果需要洗，他也只是局部清理（Spot Clean），最糟糕的情況也只能手洗。

創立於1853年的Levi's歷史悠久，靠著創辦人史特勞斯（Levi Strauss）的牛仔褲專利賺大錢，曾於1971年上市，但股價隨著利潤下滑，史特勞斯的後代哈斯家族（Haas family）1985年完成公司私有化與下市。

Levi's業績在1997年達到高峰後開始一路下滑，2003年甚至陷入破產邊緣，直到柏格於2011 年出任總裁兼執行長，大舉推動成本精簡、改良產品與內部結構改革後，Levi's營運才逐漸重返榮耀。