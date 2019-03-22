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令電影迷震驚！拍「少年Pi」電影公司傳將關門

2019-03-22 15:30經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美聯社報導，迪士尼公司已決定將關閉旗下的福斯2000電影公司，這家影業公司把許多暢銷小說翻拍成口碑甚佳的電影。

福斯2000影業公司出品了一些贏得奧斯卡獎肯定的小說改編電影，包括「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi）、「關鍵少數」（Hidden Figures）、「親愛的初戀」（Love, Simon）等。

知情人士透露，迪士尼將完成福斯2000仍在拍攝中的電影，包括由艾美亞當斯主演的「後窗的女人」（The Woman in the Window），但未來將不再發行掛福斯2000招牌的新片。

Fox 2000的知名作品，包括「生命中的美好缺憾」（The Fault In Our Stars）、「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）以及「馬利與我」（Marley & Me），將持續留在迪士尼的影片庫中。

迪士尼周三完成併購21世紀福斯（21st Century Fox）娛樂事業資產的交易，周四傳出多位福斯主管遭裁員，但目前尚不知Fox 2000總裁Elizabeth Gabler和她的團隊何去何從。

福斯2000電影公司出品的「少年Pi的奇幻漂流」叫好叫座，但福斯2000面臨關門...
福斯2000電影公司出品的「少年Pi的奇幻漂流」叫好叫座，但福斯2000面臨關門命運。美聯社
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