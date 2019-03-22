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電動車救地球 卻可能侵犯人權

2019-03-22 13:16聯合報 記者郭宣含╱即時報導

國際特赦組織21日要求，電動車業者五年內製造全球第一個完全符合道德的電池。這個位於倫敦的組織指控電動車製造商未能減少侵犯人權的情況，包括利用兒童勞工開採電池所需的重要礦物。

國際特赦組織秘書長奈杜（Kumi Naidoo）表示：「尋找氣候危機的解決辦法有絕對必要性，電動車在其中扮演重要的角色。可是，若不徹底改變，那麼這些綠能汽車使用的電池會繼續因侵犯人權而損害名聲。」

根據彭博新能源金融，電動車需求預計將大幅增長，在2030年前成長超過30倍。鋰是電子業的重要元素，因此鋰需求估計在未來十年大增。

不過，人權團體指控電子製造業和電動車製造商未能公開說明產品的礦物供應鏈，而且電子業經常因為礦物原料而和侵犯人權脫不了關係，受影響國家包括阿根廷和剛果民主共和國。

蘋果、BMW、戴姆勒和雷諾等企業自2016年開始公布供應鏈數據。汽車業努力邁向成為更友善氣候產業的同時，國際特赦組織呼籲更多企業採取相同作法。

奈杜表示，有些企業努力使用乾淨能源，卻忽視人權考量，而且還給消費者錯誤的印象：人和環境無法兼顧。奈杜指出：「這種作法有嚴重瑕疵，也無法帶來挽救人類免於氣候傷害的永續改變。」

國際特赦組織呼籲五年內製造全球第一個完全符合道德的電池。路透
國際特赦組織呼籲五年內製造全球第一個完全符合道德的電池。路透
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人權國際特赦組織倫敦
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