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鄧福德要找谷歌「辯論」： 投資中國傷害美國

2019-03-22 10:30聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美軍最高階軍官一周內第二度對谷歌開砲，警告這家科技巨擘，在中國大陸投資會幫解放軍趕上美國，對美國的安全形成長期傷害。

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joseph dunford）說，谷歌在大陸設人工智慧（AI）創投公司，將允許中國軍隊取得並利用美國開發出來的科技。他計畫下周和谷歌代表會晤，「辯論」企業的角色和職責以及谷歌對自己國家的義務。

鄧福德21日在智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）主辦的論壇表示：「依我的判斷，我們協助中國軍方取得科技進步，並不符合美國國家利益，所以這是我們要進行的辯論。」

他上周和代理國防部長夏納翰共赴美國參院出席聽證會時也指出，谷歌在大陸做生意「間接嘉惠中國軍方。坦白說，間接可能還不足以完整描述實際狀況。更貼切的說是讓中國軍方直接受惠。」。

鄧福德21日被問到此事時，再度表達他的態度，反映出美國政府廣泛憂慮，任何公司在大陸做生意時使用或擁有的資訊和數據，都會流到大陸當局或軍方手上。

鄧福德說，在大陸做生意的外企，都被要求公司內部要成立共黨組織。在那裡協助發展AI會發生兩件事，其一是協助獨裁政權掌控人民，再者是讓大陸軍方利用在美國研發出來的科技。

鄧德福沒有透露下周和谷歌會面的確切時間，也沒有說明谷歌會有誰參加此次會議。

谷歌正退出五角大廈的部分合約。去年，因為內部員工聯署抗議，谷歌退出美國國防部的AI實驗計畫「Project Maven」，該計畫利用演算法解讀無人機自衝突地區取得的影像。谷歌員工抱怨，這項科技可能用來製造自動化武器。

夏納翰告訴參議員，五兆美元的中國經濟是國營企業，「所以民間發展出來的科技會轉移至軍方。這有直接渠道。不僅會轉移，還系統性偷竊美國科技，加速新興科技能更快速的發展」。

因此，夏納翰說，美軍必須持續投資人工智慧，這筆經費在2020年預算提案中會倍增。

美國參謀首長聯席會議主席鄧福德說，谷歌在大陸投資做生意，將讓中方軍隊取得並利用美...
美國參謀首長聯席會議主席鄧福德說，谷歌在大陸投資做生意，將讓中方軍隊取得並利用美國開發出來的科技，對美國安全形成長期傷害。路透
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