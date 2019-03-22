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老牌牛仔褲公司Levi's掛牌上市 注意五件事

2019-03-22 08:42經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國老牌牛仔褲公司Levi Strauss（Levi's）21日在紐約證交所首次公開發行股票（IPO），創辦人史特勞斯家族成員在掛牌首日賣出1,960萬股，估將進帳3.334億美元，等於IPO籌得的6.23億美元資金，半數以上落回史特勞斯家族口袋。

以下是財經網站MarketWatch條列投資人應該了解Levis的五件事：

1. 多重股權結構

Levi's採取多重股權結構， 共分A、B、C三種股權。A股每股一個投票權，B股每股10個投票權，C股由創辦人史特勞斯後代持有。

2. 開發男性褲裝以外市場

Levi's表示男性褲裝仍為營利主力，另將致力發展上衣與女性服飾部門。

3. 高度依賴批發商

Levi's的前十大批發商貢獻公司淨營收近三成，最近三年的占比分別是：2018年27%，2017年28%，2016年30%。

4. 採用新科技初期失敗

Levi's現正採用新的企業資源規劃（ERP）系統，初期沒能成功改善生產力，訂單系統也有狀況，如果不能妥善解決將損及公司營運。

5. 正視氣候變遷的威脅

全球政府因應氣候變遷推出更多法規，為遵守這些新規定，Levi's認為公司營運會受影響。

紐約股市交易員在掛牌首日穿著Levi's服裝。 路透
紐約股市交易員在掛牌首日穿著Levi's服裝。 路透
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