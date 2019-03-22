油價回落但受減產支撐 美元走高打壓金價

2019-03-22 08:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四下跌近1%，但仍受全球庫存收緊、石油輸出國組織（OPEC）減產以及美國對伊朗和委內瑞拉制裁等因素支撐。金價下跌，因美元反彈，降低黃金吸引力。

布蘭特原油期貨下跌0.64美元或0.9%，結算價報每桶67.86美元。西德州原油期貨下跌0.25美元或0.42%，結算價報每桶59.98美元。

Price Futures Group分析師hil Flynn表示：「如果沒有新聞事件，油價將會回落。因此，周五公布的本周美國活躍鑽井機數量將受到密切關注，該數據被視為前瞻性生產指標。」

油價自今年2019年初以來已上漲近三分之一，主因OPEC主導的減產，以及美國對伊朗和委內瑞拉的制裁。產量下降已導致全球庫存緊縮。咨詢公司JBC Energy估計，自1月中以來，石油庫存已大幅減少4,000萬桶。

金價周四震盪走低，因美國經濟數據優於預期提振美元；而供給憂慮推升鈀金創下歷史新高。

黃金現貨下跌0.6%，報每英兩1,304.90美元，終止五連漲。美國黃金期貨上漲0.2%，報每英兩1,304.40美元。

鈀金再創歷史新高，因供給短缺疑慮未消。鈀金盤中觸及每英兩1,620.52美元歷史高點，尾盤回落，報每英兩1,596.50美元。