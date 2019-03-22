美眾議員提出 美政府應挑戰大陸的「一中原則」

2019-03-22 07:33 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國聯邦眾議員夏波（Steve Chabot）21日提出一項決議案，指眾院意見認為，美國政府應該挑戰中國大陸的「一中原則」。

台灣人公共事務會（FAPA）對此發布新聞稿，並附上夏波提出的決議案文件。

根據決議案，眾院意見認為美國應鼓勵台海雙方在沒有前提的情況下，展開建設性對話；鼓勵美台各層級官員互訪，其他國家與國際組織應避免默許中方的「一中原則」，私營企業應拒絕中方強制執行「一中原則」的行為等。

眾院意見認為，美國應採用以下對台政策挑戰「一中原則」：美國承認台灣政府實際上代表著2360萬人民民主政體的客觀事實；基於台灣關係法，以及其中美國的政治、安全與經濟利益，美國將試圖確保任何關於台灣未來的解決方案，都能以和平且台灣人民同意的方式進行。

FAPA新聞稿指出，中國大陸不僅將「一中原則」設為兩岸和平交流的前提，更迫使國際社會把台灣稱為中國一省；儘管美國從不承認該立場，但多年來缺乏強硬挑戰的舉措。

FAPA會長郭正光透過新聞稿表示，「一中原則」日漸擴張的影響力威脅著美國的全球影響力，現在正是美國積極挑戰「一中原則」，並重新思考「一中政策」的時候了。

美國國務院對兩岸關係的一貫立場為信守基於美中三公報與台灣關係法的「一中政策」。