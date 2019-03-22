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道瓊勁揚216點 經濟數據、蘋果助美股收高

2019-03-22 07:07經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美股周四收漲，那斯達克指數連五紅，道瓊工業指數創逾一個月最大單日漲幅，因蘋果帶動科技股上漲，美國經濟數據良好，抵銷聯準會（Fed）預期經濟放緩引發的不安情緒。

道瓊工業指數收漲216.84點或0.84%，報25,962.51點；標普500指數收漲30.65點或1.09%，報2,854.88點；那斯達克指數收漲109.99點或1.42%，報7,838.96點。

費城半導體指數上漲3.5%，為1月底以來最大單日漲幅，今年來已飆升近25%。

Fed周三公布貨幣政策聲明，較市場預期更加鴿派，並稱由於美國經濟放緩的跡象，預計今年不會進一步升息。不過，周四的經濟數據樂觀，緩解市場對經濟預警信號的疑慮。美國上周首次申領失業救濟金人數降幅大於預期，3月大西洋沿岸中部地區製造業活動強勁反彈。

蘋果公司股價大漲3.7%，下周該公司將發表最新串流媒體服務。晶片製造商也扶助提振科技股，美光預期記憶體市場將復甦，並財測優於預期，股加飆漲9.8%。

Keator Group的執行合夥人Matthew Keator表示：「美股周四漲勢來自蘋果、沒有利空，以及市場對Fed鴿派基調的反應。不過，投資人應該審慎，不要過度解讀Fed的鴿派立場，因為這有可能改變。」

對利率敏感的銀行股走低，因Fed決定停止收緊貨幣政策，導致美國公債殖利率曲線趨平。

有165年歷史的著名牛仔褲生產商Levi Strauss暴漲31.8%，投資人對其重新上市表示歡迎，其首次公開發行股票（IPO）的定價每股17美元，周四收盤價為22.41美元。

福特汽車70年來首次聘請外部人士擔任財務長，股價上漲2.1%。

經濟數據良好，科技股走高，推升美股周四收漲。 路透
經濟數據良好，科技股走高，推升美股周四收漲。 路透
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