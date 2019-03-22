星展預估：聯準會今明兩年都不會升息

2019-03-22 06:05 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



星展集團研究部指出，聯準會的重點已從貨幣政策正常化轉變為支撐經濟成長，升息措施會暫停一段時間，緊縮貨幣政策週期結束。星展集團調整聯準會利率走向的預估，預期2020年之前不會升息；2019年升息次數從兩次下調為零次，而2020年不會升息的預估維持不變。

聯準會再次意外釋出較市場預期更偏鴿的態度，加深在去年12月和今年1月由鷹轉鴿的態度。市場先前預估聯準會在2019年會升息一次，但最新聯準會利率預期點陣圖顯示，官員預期至2020年才會升息一次。

美國公債殖利率上揚的趨勢可能結束，目前10年期公債殖利率只微高於2.5%。縮減資產負債表的計畫將從5月開始減速，並在9月結束，聯準會的資產負債表規模將處於3.5兆美元附近。聯準會持有債券的組成也將有所調整，部份到期的機構MBS會轉為投資公債。

星展集團研究部表示，即使聯準會再次升息的門檻變得相當高，但美國公債殖利率不會進一步下滑。在聯準會政策重點轉為支撐美國經濟後，經濟衰退的風險將會下降，進而使美國公債殖利轉趨陡峭。

星展集團研究部指出，其他成熟國家央行偏向採取進一步的寬鬆政策，市場狀況與2015年和2016年相似，當時聯準會希望升息，但升息的步調卻受制於其他主要央行。聯準會轉鴿可望紓緩金融環境，為美國經濟成長帶來支撐。

對亞洲資產而言，美元利率下滑是利多，收益率較高的公債（印尼、印度和菲律賓）今年以來已經有不錯的表現，預期未來能有進一步的亮眼表現，對公債收益率較低的經濟體也有利。在聯準會暗示升息措施會暫停一段時間後，亞洲市場對聯準會降息的預期會開始升溫。

星展集團預期，在聯準會更鴿且債券殖利率已經轉趨陡峭後，中長天期（五年期）的債券表現會較短天期債券佳，可適當增加債券投資組合的存續期間風險。